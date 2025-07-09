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Milfs and War (18+)

Milfs and War (18+) v0.11.1

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Версия:
0.11.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 845 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 049
Описание

Milfs and War — это увлекательная история, разворачивающаяся на фоне масштабной войны между двумя великими королевствами. Когда все мужчины страны отправляются на фронт, таинственный незнакомец без воспоминаний появляется в уединенной деревне. Здесь его окружают жительницы, каждая из которых обладает уникальной историей и тайными мотивами.


Игроку предстоит исследовать деревню, открывая прошлое главного героя и выясняя, как он связан с происходящими событиями. Интриги, неожиданные повороты сюжета и уникальные персонажи делают это приключение захватывающим и полным тайн.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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