Описание

Milfs and War — это увлекательная история, разворачивающаяся на фоне масштабной войны между двумя великими королевствами. Когда все мужчины страны отправляются на фронт, таинственный незнакомец без воспоминаний появляется в уединенной деревне. Здесь его окружают жительницы, каждая из которых обладает уникальной историей и тайными мотивами.





Игроку предстоит исследовать деревню, открывая прошлое главного героя и выясняя, как он связан с происходящими событиями. Интриги, неожиданные повороты сюжета и уникальные персонажи делают это приключение захватывающим и полным тайн.