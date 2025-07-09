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Love&Bitch (18+)

Love&Bitch (18+) v1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
162
Описание

Love & Bitch — это японская визуальная новелла 18+, построенная вокруг тяжёлой бытовой драмы и темы сексуальной эксплуатации.

Игрок управляет главным героем, чей брак рушится после того, как его жена Харука растрачивает деньги компании. 


Начальник требует вернуть долг — 30 миллионов иен — и навязывает «план погашения» через съёмки для фильмов AV. Персонаж вынужден работать монтажёром этих роликов, наблюдая за происходящим только через экран, — пока долг не будет полностью выплачен.


Информация о модах

Порт Android

японская версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Unlocked

Скачать Love&Bitch (18+) v1.0.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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