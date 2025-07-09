Описание

Love & Bitch — это японская визуальная новелла 18+, построенная вокруг тяжёлой бытовой драмы и темы сексуальной эксплуатации.

Игрок управляет главным героем, чей брак рушится после того, как его жена Харука растрачивает деньги компании.





Начальник требует вернуть долг — 30 миллионов иен — и навязывает «план погашения» через съёмки для фильмов AV. Персонаж вынужден работать монтажёром этих роликов, наблюдая за происходящим только через экран, — пока долг не будет полностью выплачен.