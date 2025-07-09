Love & Bitch — это японская визуальная новелла 18+, построенная вокруг тяжёлой бытовой драмы и темы сексуальной эксплуатации.
Игрок управляет главным героем, чей брак рушится после того, как его жена Харука растрачивает деньги компании.
Начальник требует вернуть долг — 30 миллионов иен — и навязывает «план погашения» через съёмки для фильмов AV. Персонаж вынужден работать монтажёром этих роликов, наблюдая за происходящим только через экран, — пока долг не будет полностью выплачен.
Порт Android
японская версия
Скачать Love&Bitch (18+) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.