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Pussy Saga Mobile (Мод меню)

Pussy Saga Mobile (Мод меню) v1.82

Флирт, «три в ряд» и девушки, которых ты не забудешь

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Версия:
1.82
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание

Pussy Saga Mobile (18+) — это откровенная ролевая игра, в которой сочетаются головоломки, флирт и взаимодействие с десятками соблазнительных героинь. Ты оказываешься в мире, где можно выстраивать отношения, узнавать характеры и получать награды за успехи в мини-играх формата «три в ряд». Каждая победа открывает новые сцены, образы и сюжетные ветви. Процесс общения влияет на динамику отношений: ты решаешь, как сблизиться, когда проявить интерес и какую героиню очаровать первым.


За простой на первый взгляд геймплейной формулой скрывается много контента: персонажи с индивидуальными чертами, диалоги с выбором, откровенные сцены и развивающийся сюжет. Здесь важно не только побеждать в уровнях, но и уметь правильно подойти к каждой девушке. Флирт, шутки, внимание к деталям — всё это влияет на то, насколько далеко зайдёт ваша история. Pussy Saga — это не просто пикантная головоломка, а игра про химию, влечение и удовольствие от лёгкого, но увлекательного общения. Готов начать?


Информация о модах

1. Меню (активируйте функции перед входом на этапы)

2. 999 ходов

3. Легкая победа (высокие очки)

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Pussy Saga Mobile (Мод меню) v1.82 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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