Seduction of the Demon Queen (18+) — это визуальный роман с элементами RPG, в котором ты играешь за легендарного героя, отправившегося уничтожить воплощение зла. Меч наточен, слава позади, логово Демонессы — впереди. Но вот незадача: вместо боя тебя ждёт предложение, от которого непросто отказаться. Властная, могущественная и смертельно привлекательная Королева решает, что с тобой не будет сражаться… пока. Возможно, ты ей пригодишься. Возможно — даже понравишься. А дальше всё зависит от тебя.
Проект сочетает откровенный контент с юмором, интересными диалогами, симпатичной рисовкой и выбором, влияющим на развитие событий. Хочешь сыграть в двойную игру? Соблазнить — и подчинить? Или наоборот — оказаться игрушкой в чужих руках? Каждый путь — это интерактивное приключение в мрачно-эротическом фэнтези-мире. Seduction of the Demon Queen не про спасение мира, а про тонкую игру власти, желания и соблазна. Осторожно: в этой битве не меч решает всё.
Полная версия
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