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Seduction of the Demon Queen (18+)

Seduction of the Demon Queen (18+) v0.2.2.8

Победи Демонессу… или поддайся её соблазну

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Версия:
0.2.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 239 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Seduction of the Demon Queen (18+) — это визуальный роман с элементами RPG, в котором ты играешь за легендарного героя, отправившегося уничтожить воплощение зла. Меч наточен, слава позади, логово Демонессы — впереди. Но вот незадача: вместо боя тебя ждёт предложение, от которого непросто отказаться. Властная, могущественная и смертельно привлекательная Королева решает, что с тобой не будет сражаться… пока. Возможно, ты ей пригодишься. Возможно — даже понравишься. А дальше всё зависит от тебя.


Проект сочетает откровенный контент с юмором, интересными диалогами, симпатичной рисовкой и выбором, влияющим на развитие событий. Хочешь сыграть в двойную игру? Соблазнить — и подчинить? Или наоборот — оказаться игрушкой в чужих руках? Каждый путь — это интерактивное приключение в мрачно-эротическом фэнтези-мире. Seduction of the Demon Queen не про спасение мира, а про тонкую игру власти, желания и соблазна. Осторожно: в этой битве не меч решает всё.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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