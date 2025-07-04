Sinners Horizon (18+) v0.1
Месть, свобода и тайны прошлого — стань героем тёмного фэнтези
Sinner's Horizon (18+) — это визуальная новелла с сильным сюжетом, взрослыми темами и глобальными последствиями от твоих решений. Ты — сын фермера из глухого посёлка, чья жизнь рушится в один миг: набег работорговцев, смерть отца, похищение родных. Чудом уцелев, ты отправляешься по следу — чтобы выяснить, кто стоит за нападением и почему незнакомец-убийца знал твою семью. По мере погружения в мир ты понимаешь, что всё происходящее — часть куда более масштабного заговора, в котором тебе уготована особая роль.
Проект предлагает не просто чтение: тебя ждут диалоги с выбором, моральные дилеммы, взрослая тематика, открытый мир фэнтези и сюжет, который развивается вместе с тобой. Хочешь спасти родных? Узнать правду? Или подчинить всё своим амбициям? Ты сам решаешь, кем быть — мстителем, героем, лидером или антигероем. В будущем — новые главы, персонажи, сюжетные ветки. Сейчас — идеальный момент, чтобы начать путь. Только помни: это история не для детей.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.