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Sinners Horizon (18+)

Sinners Horizon (18+) v0.1

Месть, свобода и тайны прошлого — стань героем тёмного фэнтези

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 460 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Sinner's Horizon (18+) — это визуальная новелла с сильным сюжетом, взрослыми темами и глобальными последствиями от твоих решений. Ты — сын фермера из глухого посёлка, чья жизнь рушится в один миг: набег работорговцев, смерть отца, похищение родных. Чудом уцелев, ты отправляешься по следу — чтобы выяснить, кто стоит за нападением и почему незнакомец-убийца знал твою семью. По мере погружения в мир ты понимаешь, что всё происходящее — часть куда более масштабного заговора, в котором тебе уготована особая роль.


Проект предлагает не просто чтение: тебя ждут диалоги с выбором, моральные дилеммы, взрослая тематика, открытый мир фэнтези и сюжет, который развивается вместе с тобой. Хочешь спасти родных? Узнать правду? Или подчинить всё своим амбициям? Ты сам решаешь, кем быть — мстителем, героем, лидером или антигероем. В будущем — новые главы, персонажи, сюжетные ветки. Сейчас — идеальный момент, чтобы начать путь. Только помни: это история не для детей.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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