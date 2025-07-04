Описание

Sinner's Horizon (18+) — это визуальная новелла с сильным сюжетом, взрослыми темами и глобальными последствиями от твоих решений. Ты — сын фермера из глухого посёлка, чья жизнь рушится в один миг: набег работорговцев, смерть отца, похищение родных. Чудом уцелев, ты отправляешься по следу — чтобы выяснить, кто стоит за нападением и почему незнакомец-убийца знал твою семью. По мере погружения в мир ты понимаешь, что всё происходящее — часть куда более масштабного заговора, в котором тебе уготована особая роль.





Проект предлагает не просто чтение: тебя ждут диалоги с выбором, моральные дилеммы, взрослая тематика, открытый мир фэнтези и сюжет, который развивается вместе с тобой. Хочешь спасти родных? Узнать правду? Или подчинить всё своим амбициям? Ты сам решаешь, кем быть — мстителем, героем, лидером или антигероем. В будущем — новые главы, персонажи, сюжетные ветки. Сейчас — идеальный момент, чтобы начать путь. Только помни: это история не для детей.