Echoes of The Cataclysm (18+) v0.1.1
Спаси Нео-Анджелес или сожги его, управляя судьбой изгоев-псионов сейчас
Echoes Of The Cataclysm — нео-нуарный интерактивный триллер, смешивающий квест и точечные экшен-вставки. Ты шагаешь по дождливым кварталам 2069-го, выслушиваешь бандитов, сканируешь руины коллайдера и каждые пять минут решаешь: прикрыть Псиона, сдать его агентам или активировать свой импульс. Любой выбор меняет репутацию и эхом отзывается в городе, где воздух уже пахнет новой войной.
Система динамических связей считает: +10 к доверию Псионов открывает убежища, −20 к лояльности силовиков выпускает дронов-гончих. Улучшай импланты, осваивай шесть школ психокинеза, собирай осколки «Катаклизма» для концовки Разлома. Кроссплей ПК-Mac-Android синхронизирует прогресс, офлайн-режим хранит кампанию, донат — лишь на неоновые плащи. Загляни на сезон «Ночь частиц» и перепиши судьбу Нео-Анджелеса.
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