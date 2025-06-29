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Echoes of The Cataclysm (18+)

Echoes of The Cataclysm (18+) v0.1.1

Спаси Нео-Анджелес или сожги его, управляя судьбой изгоев-псионов сейчас

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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 403 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Echoes Of The Cataclysm — нео-нуарный интерактивный триллер, смешивающий квест и точечные экшен-вставки. Ты шагаешь по дождливым кварталам 2069-го, выслушиваешь бандитов, сканируешь руины коллайдера и каждые пять минут решаешь: прикрыть Псиона, сдать его агентам или активировать свой импульс. Любой выбор меняет репутацию и эхом отзывается в городе, где воздух уже пахнет новой войной.


Система динамических связей считает: +10 к доверию Псионов открывает убежища, −20 к лояльности силовиков выпускает дронов-гончих. Улучшай импланты, осваивай шесть школ психокинеза, собирай осколки «Катаклизма» для концовки Разлома. Кроссплей ПК-Mac-Android синхронизирует прогресс, офлайн-режим хранит кампанию, донат — лишь на неоновые плащи. Загляни на сезон «Ночь частиц» и перепиши судьбу Нео-Анджелеса.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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