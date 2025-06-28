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MILF Conditioning (18+)

MILF Conditioning (18+) v1.0.0

Играй в тёмную драму власти, где доброта превращается в искушение

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 810 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
196
Описание

В MILF Conditioning ты — добросердечный квартирант, случайно спасший Софию, жену своего домовладельца, от чужого насилия. Вместо благодарности встречаешь холод и презрение хозяина, чья позиция превосходства давит на глаза. Но стоило Софии почувствовать твою поддержку, как между вами вспыхивают скрытые нити доверия и власти. То, что началось как акт помощи, обрастает тонкой паутиной манипуляций и невысказанных желаний, где каждый взгляд может стать испытанием для обоих.


В этой эротической визуальной новелле тебя ждут альтернативные развилки и тёмные развязки, завязанные на выборе слов и действий. Ты решаешь, идти ли на уступки, использовать уязвимость или искать иной путь — и каждый шаг меняет динамику отношений. Несколько концовок, насыщенных психологической интригой, гарантируют, что ты не найдёшь лёгких ответов. Игра работает офлайн, без спешки и доната, позволяя вдаваться в тонкую психологию и погружаться в атмосферу, где власть и страсть переплетаются навсегда.



Информация о модах

Разблокированная игра / Портирована на Android

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Unlocked

Скачать MILF Conditioning (18+) v1.0.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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