UrbanHeat (18+) v0.1.0
Солнечный рай хранит тайны: открой двери желаний в сонной деревушке
UrbanHeat — чувственный life-sim в прибрежной Саншоре. Ты приезжаешь после разбитого сердца и каждые пять минут бродишь между пахнущими солью улочками, чиня лодку у пристани или помогаешь соседке перенести ящики манго. Но за улыбками скрыты обещания: внезапный шёпот на веранде, случайное касание под звёздами. Интрига щекочет нервы и манит глубже. Ты вроде бы ищешь тишину, а находишь сцены, которые обещает только расстёгнутый воротник и заманчивый взгляд.
Открывай Соседские границы: 15 персонажей с маршрутами, 50+ ярких сцен и дневник отношений, который меняет диалоги на лету. Качай очки смелости, чтобы взломать чужие секреты, или вкладывайся в ферму и открывай редкие рецепты. Система искушений помнит твои выборы — сезонные апдейты добавляют события и костюмы каждые 90 дней. Играй офлайн на Windows и Android, кросс-плей сохраняет прогресс, донат — только косметика. Саншор зовёт: рискни вписаться и прочувствуй жар изнутри.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.