Описание

UrbanHeat — чувственный life-sim в прибрежной Саншоре. Ты приезжаешь после разбитого сердца и каждые пять минут бродишь между пахнущими солью улочками, чиня лодку у пристани или помогаешь соседке перенести ящики манго. Но за улыбками скрыты обещания: внезапный шёпот на веранде, случайное касание под звёздами. Интрига щекочет нервы и манит глубже. Ты вроде бы ищешь тишину, а находишь сцены, которые обещает только расстёгнутый воротник и заманчивый взгляд.





Открывай Соседские границы: 15 персонажей с маршрутами, 50+ ярких сцен и дневник отношений, который меняет диалоги на лету. Качай очки смелости, чтобы взломать чужие секреты, или вкладывайся в ферму и открывай редкие рецепты. Система искушений помнит твои выборы — сезонные апдейты добавляют события и костюмы каждые 90 дней. Играй офлайн на Windows и Android, кросс-плей сохраняет прогресс, донат — только косметика. Саншор зовёт: рискни вписаться и прочувствуй жар изнутри.