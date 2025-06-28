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UrbanHeat (18+)

UrbanHeat (18+) v0.1.0

Солнечный рай хранит тайны: открой двери желаний в сонной деревушке

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

UrbanHeat — чувственный life-sim в прибрежной Саншоре. Ты приезжаешь после разбитого сердца и каждые пять минут бродишь между пахнущими солью улочками, чиня лодку у пристани или помогаешь соседке перенести ящики манго. Но за улыбками скрыты обещания: внезапный шёпот на веранде, случайное касание под звёздами. Интрига щекочет нервы и манит глубже. Ты вроде бы ищешь тишину, а находишь сцены, которые обещает только расстёгнутый воротник и заманчивый взгляд.


Открывай Соседские границы: 15 персонажей с маршрутами, 50+ ярких сцен и дневник отношений, который меняет диалоги на лету. Качай очки смелости, чтобы взломать чужие секреты, или вкладывайся в ферму и открывай редкие рецепты. Система искушений помнит твои выборы — сезонные апдейты добавляют события и костюмы каждые 90 дней. Играй офлайн на Windows и Android, кросс-плей сохраняет прогресс, донат — только косметика. Саншор зовёт: рискни вписаться и прочувствуй жар изнутри.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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