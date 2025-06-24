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Lustquake Legion (18+)

Lustquake Legion (18+) v1.3.7

Создай гарем героинь и покори боссов в управлении легионом удовольствий!

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Версия:
1.3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
171
Описание

Lustquake Legion — хардкорная idle-RPG про межзвёздного авантюриста, собравшего отряд очаровательных бойцовниц, чтобы отбить сектор у демонических владык. Каждые пять минут ты раздаёшь задания гарему: часть девушек добывает кристаллы, часть прокачивает умения на полигонах, а элитная пара штурмует подземелье в реальном времени. Лут возвращается в казну и сразу превращается в новые слоты снаряжения или бурлящие эликсиры страсти; очередной эпический предмет открывает арену босса, где лазерные плети и пикантные ловушки держат в тонусе до финального добивания.


За тактическим столом ты контролируешь экономика: ставишь генераторы эссенции, торгуешь на чёрном рынке и решаешь, какую героиню вывести в элиту. Заполни шкалу энергии — запускай боевые рейды 6×6, где авто-комбо сочетаются с ручной ультой капитана; победа повышает рейтинг легиона и дарит ваучеры на эксклюзивные костюмы. Игра дружит с офлайном: ресурсы капают даже во сне, донат привязан лишь к косметике, а еженедельные события приносят новых спутниц и режим «героический босс». Подними свой легион желания и докажи, что именно твой поцелуй решит судьбу галактики!


Информация о модах

Много денег и ярости.

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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