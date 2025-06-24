Lustquake Legion (18+) v1.3.7
Создай гарем героинь и покори боссов в управлении легионом удовольствий!
Lustquake Legion — хардкорная idle-RPG про межзвёздного авантюриста, собравшего отряд очаровательных бойцовниц, чтобы отбить сектор у демонических владык. Каждые пять минут ты раздаёшь задания гарему: часть девушек добывает кристаллы, часть прокачивает умения на полигонах, а элитная пара штурмует подземелье в реальном времени. Лут возвращается в казну и сразу превращается в новые слоты снаряжения или бурлящие эликсиры страсти; очередной эпический предмет открывает арену босса, где лазерные плети и пикантные ловушки держат в тонусе до финального добивания.
За тактическим столом ты контролируешь экономика: ставишь генераторы эссенции, торгуешь на чёрном рынке и решаешь, какую героиню вывести в элиту. Заполни шкалу энергии — запускай боевые рейды 6×6, где авто-комбо сочетаются с ручной ультой капитана; победа повышает рейтинг легиона и дарит ваучеры на эксклюзивные костюмы. Игра дружит с офлайном: ресурсы капают даже во сне, донат привязан лишь к косметике, а еженедельные события приносят новых спутниц и режим «героический босс». Подними свой легион желания и докажи, что именно твой поцелуй решит судьбу галактики!
Много денег и ярости.
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Установка
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