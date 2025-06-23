Описание

The City of Promise — визуальный роман 18+, переносящий игрока в недалёкое будущее, где знакомый нам мир оброс новыми технологиями, социальными нормами и скрытыми угрозами. Главный герой только что достиг совершеннолетия, покинул опеку семьи и отправился искать работу, жильё и своё место в высокотехнологичном мегаполисе. Вместе с ним вы исследуете районы умных небоскрёбов, клубы дополненной реальности и сервис-кластеры, где встречаются люди, кибернетически улучшенные граждане и загадочные корпорации.





Основу геймплея составляют нелинейные выборы: каждая реплика, решение о подработке или поход к тому или иному сообществу формирует репутацию и открывает новые романтические ветки. Уровень свободы растёт вместе с деньгами и социальными рейтингами, поэтому важно балансировать между карьерой, отношениями и риском ввязаться в тёмные схемы. Множество отрисованных сцен, анимированные реакции персонажей и адаптивный саундтрек подчёркивают интригу: хотите бесконтактно встречаться с девушкой-спортсменкой или углубиться в пикантный квест с техно-музой — каждый путь ведёт к уникальной концовке. Выбирайте, строите и открывайте будущее, в котором желания встречаются с возможностями.