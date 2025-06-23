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The City of Promise (18+)

The City of Promise (18+) v0.99.41

Достижение совершеннолетия в футурогороде соблазнов, правил и свободы выбора
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Версия:
0.99.41
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
101
Описание

The City of Promise — визуальный роман 18+, переносящий игрока в недалёкое будущее, где знакомый нам мир оброс новыми технологиями, социальными нормами и скрытыми угрозами. Главный герой только что достиг совершеннолетия, покинул опеку семьи и отправился искать работу, жильё и своё место в высокотехнологичном мегаполисе. Вместе с ним вы исследуете районы умных небоскрёбов, клубы дополненной реальности и сервис-кластеры, где встречаются люди, кибернетически улучшенные граждане и загадочные корпорации.


Основу геймплея составляют нелинейные выборы: каждая реплика, решение о подработке или поход к тому или иному сообществу формирует репутацию и открывает новые романтические ветки. Уровень свободы растёт вместе с деньгами и социальными рейтингами, поэтому важно балансировать между карьерой, отношениями и риском ввязаться в тёмные схемы. Множество отрисованных сцен, анимированные реакции персонажей и адаптивный саундтрек подчёркивают интригу: хотите бесконтактно встречаться с девушкой-спортсменкой или углубиться в пикантный квест с техно-музой — каждый путь ведёт к уникальной концовке. Выбирайте, строите и открывайте будущее, в котором желания встречаются с возможностями.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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