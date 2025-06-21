Описание

Smurfing the Smurfettes — альтернативная история о юном учени­ке Гаргамеля, случайно уменьшившемся до роста синих жителей после падения в магический портал. Теперь герой должен освоиться в необычном укладе деревни: собирать редкие ягоды для зелий, чинить грибные домики и заслужить доверие дружелюбных смурфеток, чтобы найти способ вернуться домой. Каждое действие — от дипломатичного выбора реплик до поисков ингредиентов в туманных чащах — влияет на репутацию и открывает новые зоны, включая мастерскую механика и библиотеку старейшины.





По мере продвижения ты строишь собственную лабораторию, выращиваешь волшебные грибы для усиленных эликсиров и решаешь, остаться ли верным тёмным наставлениям или стать защитником леса. Итоговая развилка ведёт к трём финалам: вернуть прежний рост и мир, объединить два народа или взрастить могущество ради реванша над бывшим учителем. Судьба портала и самой деревни теперь полностью в твоих руках.