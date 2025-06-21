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Smurfing the Smurfettes (18+)

Smurfing the Smurfettes (18+) 0.23

Попади в параллельную деревню и раскрой тайны лесного кристалла
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Версия:
0.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:36
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 416 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98
Скриншоты
Описание

Smurfing the Smurfettes — альтернативная история о юном учени­ке Гаргамеля, случайно уменьшившемся до роста синих жителей после падения в магический портал. Теперь герой должен освоиться в необычном укладе деревни: собирать редкие ягоды для зелий, чинить грибные домики и заслужить доверие дружелюбных смурфеток, чтобы найти способ вернуться домой. Каждое действие — от дипломатичного выбора реплик до поисков ингредиентов в туманных чащах — влияет на репутацию и открывает новые зоны, включая мастерскую механика и библиотеку старейшины.


По мере продвижения ты строишь собственную лабораторию, выращиваешь волшебные грибы для усиленных эликсиров и решаешь, остаться ли верным тёмным наставлениям или стать защитником леса. Итоговая развилка ведёт к трём финалам: вернуть прежний рост и мир, объединить два народа или взрастить могущество ради реванша над бывшим учителем. Судьба портала и самой деревни теперь полностью в твоих руках.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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