The Red Veil (18+) Episode 1 P1
Проберись в сердце криминального синдиката и обнули его власть изнутри
The Red Veil — шпионский экшен-квест, где ты внедряешься в империю «Красная Рука» под началом Данте «El Diablo» Моралеса. С первых минут ясно: город прогнил насквозь, а клубы в неоне скрывают сделки оружия и политики. Каждые пять минут ты решаешь — подкупить бармена, проскользнуть в сейфовую комнату или сбежать через крышу, пока громилы рыщут по парковке. Основная петля: стелс, быстрые перестрелки и сбор улик, которые шаг за шагом подносят тебя к высшему совету синдиката.
По мере роста репутации открываешь сеть информаторов, мастерскую кибер-апгрейдов и систему морального выбора, где каждое решение меняет три полосы влияния: полиция, мафия и пресса. Улучши навыки взлома, собери 30 видов гаджетов и вызови авиаудар синдиката на собственные склады, если решишь играть грязно. Финал зависит от того, сколько доказательств ты сольёшь прокурору и сколько душ продашь за доступ к подпольным сделкам — здесь даже победа может оставить кровавый след.
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