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The Red Veil (18+)

The Red Veil (18+) Episode 1 P1

Проберись в сердце криминального синдиката и обнули его власть изнутри
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Версия:
Episode 1 P1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

The Red Veil — шпионский экшен-квест, где ты внедряешься в империю «Красная Рука» под началом Данте «El Diablo» Моралеса. С первых минут ясно: город прогнил насквозь, а клубы в неоне скрывают сделки оружия и политики. Каждые пять минут ты решаешь — подкупить бармена, проскользнуть в сейфовую комнату или сбежать через крышу, пока громилы рыщут по парковке. Основная петля: стелс, быстрые перестрелки и сбор улик, которые шаг за шагом подносят тебя к высшему совету синдиката.


По мере роста репутации открываешь сеть информаторов, мастерскую кибер-апгрейдов и систему морального выбора, где каждое решение меняет три полосы влияния: полиция, мафия и пресса. Улучши навыки взлома, собери 30 видов гаджетов и вызови авиаудар синдиката на собственные склады, если решишь играть грязно. Финал зависит от того, сколько доказательств ты сольёшь прокурору и сколько душ продашь за доступ к подпольным сделкам — здесь даже победа может оставить кровавый след.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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