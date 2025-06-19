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What We Left Behind (18+)

What We Left Behind (18+) 0.0.1

Встреча, меняющая всё: сделай выбор и оставь прошлое за спиной, на перепутье судеб
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
247
Скриншоты
Описание

What We Left Behind погружает тебя в историю Карима и Нами, двух незнакомцев, которых жизнь одновременно сталкивает с потерями мечты и тяжёлым наследием. Он — аналитик, лишённый долгожданного повышения и лучшего друга; она — художница, чьи проекты рушатся под грузом семейных ожиданий. Их случайная встреча превращается в цепочку откровенных разговоров, рискованных признаний и решений, от которых замирает сердце. С каждым новым диалогом город будто шепчет о прошлом, а ты выбираешь, какую боль удержать, а какую — отпустить.


Вся механика строится на двойной перспективе и нелинейных развилках: более двадцати концовок зависят от того, кого поддержишь, кому соврёшь и до какого шага позволишь себе искушение. Прокручивай события назад, отмечай “узлы памяти”, меняй атрибуты «мужество» и «сострадание» и смотри, как новые сцены раскрывают тайны детства героев. Разработчики добавили русскую локализацию, удобные автосохранения и полное отсутствие доната, чтобы ничто не отвлекало от драмы. Ты решаешь: оставят ли Карим и Нами прошлое позади или навсегда потеряются в его тенях.


Информация о модах

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Внимание

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