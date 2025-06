Описание

What We Left Behind погружает тебя в историю Карима и Нами, двух незнакомцев, которых жизнь одновременно сталкивает с потерями мечты и тяжёлым наследием. Он — аналитик, лишённый долгожданного повышения и лучшего друга; она — художница, чьи проекты рушатся под грузом семейных ожиданий. Их случайная встреча превращается в цепочку откровенных разговоров, рискованных признаний и решений, от которых замирает сердце. С каждым новым диалогом город будто шепчет о прошлом, а ты выбираешь, какую боль удержать, а какую — отпустить.





Вся механика строится на двойной перспективе и нелинейных развилках: более двадцати концовок зависят от того, кого поддержишь, кому соврёшь и до какого шага позволишь себе искушение. Прокручивай события назад, отмечай “узлы памяти”, меняй атрибуты «мужество» и «сострадание» и смотри, как новые сцены раскрывают тайны детства героев. Разработчики добавили русскую локализацию, удобные автосохранения и полное отсутствие доната, чтобы ничто не отвлекало от драмы. Ты решаешь: оставят ли Карим и Нами прошлое позади или навсегда потеряются в его тенях.