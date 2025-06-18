Описание

Infinity Realm — Android-экшн с элементами RPG, где ты и твои друзья попадаете в бесконечный лабиринт из разрушенных миров: от темного фэнтези до киберпанковских кошмаров. Каждые пять минут ты открываешь новые порталы, сражаешься с ужасающими Стражами и собираешь арсенал — от магических клинков до лазерных пушек. Здесь правила искажаются, а победа — это единственный путь домой.





В Infinity Realm тебя ждут битвы с боссами, уникальные зоны с законами гравитации и 30+ видов оружия, адаптированных под каждый мир. Прокачивай персонажа, используй законы бесконечности, чтобы порабощать побежденных врагов и превращать их в союзников. Игра поддерживает онлайн-кооператив и сезонные события, а офлайн-режим сохраняет прогресс между порталами. Исследуй, побеждай, выбирайся — или останься навеки пленником бесконечности.