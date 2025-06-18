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Infinity Realm (18+)

Infinity Realm (18+) 0.7

Пробирайся сквозь миры ужаса и фантастики — победи Стражей или останься навсегда
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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 363 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Infinity Realm — Android-экшн с элементами RPG, где ты и твои друзья попадаете в бесконечный лабиринт из разрушенных миров: от темного фэнтези до киберпанковских кошмаров. Каждые пять минут ты открываешь новые порталы, сражаешься с ужасающими Стражами и собираешь арсенал — от магических клинков до лазерных пушек. Здесь правила искажаются, а победа — это единственный путь домой.


В Infinity Realm тебя ждут битвы с боссами, уникальные зоны с законами гравитации и 30+ видов оружия, адаптированных под каждый мир. Прокачивай персонажа, используй законы бесконечности, чтобы порабощать побежденных врагов и превращать их в союзников. Игра поддерживает онлайн-кооператив и сезонные события, а офлайн-режим сохраняет прогресс между порталами. Исследуй, побеждай, выбирайся — или останься навеки пленником бесконечности.


Информация о модах

v0.7
– Добавлен 7-й этаж.
– Единственный маршрут: если вы проиграете, у вас может выпасть сцена и игра окончится. Ваши выборы влияют на развитие событий.
– Обновлена комната воспоминаний.
– Добавлены дополнительные сцены, если в отряд входят Гоблины и Делора (вампирша) — обязательно поговорите с Путеводителем и включите их в команду.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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