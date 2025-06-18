Infinity Realm (18+) 0.7
Пробирайся сквозь миры ужаса и фантастики — победи Стражей или останься навсегда
Infinity Realm — Android-экшн с элементами RPG, где ты и твои друзья попадаете в бесконечный лабиринт из разрушенных миров: от темного фэнтези до киберпанковских кошмаров. Каждые пять минут ты открываешь новые порталы, сражаешься с ужасающими Стражами и собираешь арсенал — от магических клинков до лазерных пушек. Здесь правила искажаются, а победа — это единственный путь домой.
В Infinity Realm тебя ждут битвы с боссами, уникальные зоны с законами гравитации и 30+ видов оружия, адаптированных под каждый мир. Прокачивай персонажа, используй законы бесконечности, чтобы порабощать побежденных врагов и превращать их в союзников. Игра поддерживает онлайн-кооператив и сезонные события, а офлайн-режим сохраняет прогресс между порталами. Исследуй, побеждай, выбирайся — или останься навеки пленником бесконечности.
v0.7
– Добавлен 7-й этаж.
– Единственный маршрут: если вы проиграете, у вас может выпасть сцена и игра окончится. Ваши выборы влияют на развитие событий.
– Обновлена комната воспоминаний.
– Добавлены дополнительные сцены, если в отряд входят Гоблины и Делора (вампирша) — обязательно поговорите с Путеводителем и включите их в команду.
Скачать Infinity Realm (18+) v0.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.