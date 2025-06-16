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Nocturnal Angels (18+)

Nocturnal Angels (18+) 0.01 Demo

Магическое расследование, где музыка оживляет картины и меняет судьбу
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Версия:
0.01 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 373 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
275
Скриншоты
Описание

Nocturnal Angels — сюрреалистическая приключенческая новелла, где живые статуи, песни и полотна оживают на каждом шагу. Ты бежишь по мраморным коридорам, держа скрипку вместо меча: сыграй короткий рифф — и время замедлится, сыграй аккорд — и краски станут порталом. Каждые пять минут герой латает память нотами, разбивает фигуры Кэлли и делает новый шаг к воспоминанию друга. Но чей голос шепчет из пустой рамы?


Используй картины-порталы для прыжка между 12 главами академии искусства, прокачивай ноты в дереве навыков и открывай до 30 треков саундтрека: каждая мелодия даёт новый приём или подсказку. Музыкальная магия работает офлайн, игра полностью одиночная и без доната — плати лишь вниманием к деталям. Собери печати скульпторов, сошьёшь костюм-тотем и поднимешь уровень доверия Кэлли. Скачивай и докажи, что твоя музыка способна сломать каменные оковы.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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