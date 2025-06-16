Описание

Nocturnal Angels — сюрреалистическая приключенческая новелла, где живые статуи, песни и полотна оживают на каждом шагу. Ты бежишь по мраморным коридорам, держа скрипку вместо меча: сыграй короткий рифф — и время замедлится, сыграй аккорд — и краски станут порталом. Каждые пять минут герой латает память нотами, разбивает фигуры Кэлли и делает новый шаг к воспоминанию друга. Но чей голос шепчет из пустой рамы?





Используй картины-порталы для прыжка между 12 главами академии искусства, прокачивай ноты в дереве навыков и открывай до 30 треков саундтрека: каждая мелодия даёт новый приём или подсказку. Музыкальная магия работает офлайн, игра полностью одиночная и без доната — плати лишь вниманием к деталям. Собери печати скульпторов, сошьёшь костюм-тотем и поднимешь уровень доверия Кэлли. Скачивай и докажи, что твоя музыка способна сломать каменные оковы.