Описание

My A-Rank Witch бросает тебя в волшебное королевство, где визуальная новелла смешивает эротическое фэнтези и тяжёлые моральные выборы. Каждые пять минут ты читаешь реплику, выбираешь ответ и смотришь, как холодная ведьма Миа, сильная авантюристка А-ранга, реагирует на твой характер. Вместе вы проникаете всё глубже в опасное подземелье, собирая трофеи и золото, но над каждым решением нависает тревога предательства.





Контент NTR/NTS неизбежен: твои решения определят, станет ли Миа верной спутницей или пополнит галерею соблазнённых. Доступно 5 концовок, 30 CG-сцен, автосохранение и журнал, чтобы отматывать реплики. Система выборов показывает влияние сразу: ревность растёт, доверие падает, и один шаг способен разбить мечту о тихом доме. Играй офлайн, переключай русский или английский текст, версия 18+ идёт без цензуры — удержишь ли ты ведьму рядом?