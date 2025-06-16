My A-Rank Witch (18+) 0.1
Тёмное подземелье страсти, где решение одного шага меняет всех навсегда
My A-Rank Witch бросает тебя в волшебное королевство, где визуальная новелла смешивает эротическое фэнтези и тяжёлые моральные выборы. Каждые пять минут ты читаешь реплику, выбираешь ответ и смотришь, как холодная ведьма Миа, сильная авантюристка А-ранга, реагирует на твой характер. Вместе вы проникаете всё глубже в опасное подземелье, собирая трофеи и золото, но над каждым решением нависает тревога предательства.
Контент NTR/NTS неизбежен: твои решения определят, станет ли Миа верной спутницей или пополнит галерею соблазнённых. Доступно 5 концовок, 30 CG-сцен, автосохранение и журнал, чтобы отматывать реплики. Система выборов показывает влияние сразу: ревность растёт, доверие падает, и один шаг способен разбить мечту о тихом доме. Играй офлайн, переключай русский или английский текст, версия 18+ идёт без цензуры — удержишь ли ты ведьму рядом?
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.