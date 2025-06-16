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My A-Rank Witch (18+)

My A-Rank Witch (18+) 0.1

Тёмное подземелье страсти, где решение одного шага меняет всех навсегда
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 363 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
241
Скриншоты
Описание

My A-Rank Witch бросает тебя в волшебное королевство, где визуальная новелла смешивает эротическое фэнтези и тяжёлые моральные выборы. Каждые пять минут ты читаешь реплику, выбираешь ответ и смотришь, как холодная ведьма Миа, сильная авантюристка А-ранга, реагирует на твой характер. Вместе вы проникаете всё глубже в опасное подземелье, собирая трофеи и золото, но над каждым решением нависает тревога предательства.


Контент NTR/NTS неизбежен: твои решения определят, станет ли Миа верной спутницей или пополнит галерею соблазнённых. Доступно 5 концовок, 30 CG-сцен, автосохранение и журнал, чтобы отматывать реплики. Система выборов показывает влияние сразу: ревность растёт, доверие падает, и один шаг способен разбить мечту о тихом доме. Играй офлайн, переключай русский или английский текст, версия 18+ идёт без цензуры — удержишь ли ты ведьму рядом?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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