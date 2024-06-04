Rise of the White Flower (18+) - Мир погрузился в вечную ночь. Непостижимая тьма начинает охватывать вселенную, и страх перед неизведанным растет во всех сердцах.





Вы должны быть терпеливы, так как она быстро учится, присоединяясь к вам в ваших приключениях. Прислушайтесь к ее ощущениям во время вашего путешествия и узнайте, как думает волшебница, чтобы помочь ей преодолеть свои страхи.





Разделите жизнь с кем-то особенным, которого вы никогда не забудете! Вы станете ближе друг к другу и влюбитесь друг в друга на этом пути. Она узнает о себе, как узнает об этой огромной вселенной, полной чудес и тайн. Ты должен быть терпеливым... Не нужно платить кому-то за их работу! Ваша задача проста - интерактивный проект, насыщенный откровенным содержанием, приключениями в фантастическом мире и другими происшествиями из жизни главного героя!