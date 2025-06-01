Описание

Game of Whores (18+) - это не обычная игра для свиданий. Мы по-новому взглянули на старый стереотип 80-х «выбери свое собственное приключение». Каждая глава полностью отличается от предыдущей, с бесконечными возможностями вести главного героя по разным путям.





Правила просты, игра не будет завершена, пока все персонажи не закончат свой ход и не будет определен победитель. Это может занять часы или дни! Каждый вариант приведет вас в зону развлечений, где вас ждут аттракционы и горячие студентки!





Это пародийный проект для взрослой аудитории геймеров. Мультяшная графика, сексуальные сцены, нелинейное развитие сюжета и сеттинг известного телесериала понравятся всем любителям пикантных игр с узнаваемыми персонажами.