Game of Whores (18+) 0.30
Исследуйте уникальные главы с нелинейным сюжетом и разнообразными путями
Game of Whores (18+) - это не обычная игра для свиданий. Мы по-новому взглянули на старый стереотип 80-х «выбери свое собственное приключение». Каждая глава полностью отличается от предыдущей, с бесконечными возможностями вести главного героя по разным путям.
Правила просты, игра не будет завершена, пока все персонажи не закончат свой ход и не будет определен победитель. Это может занять часы или дни! Каждый вариант приведет вас в зону развлечений, где вас ждут аттракционы и горячие студентки!
Это пародийный проект для взрослой аудитории геймеров. Мультяшная графика, сексуальные сцены, нелинейное развитие сюжета и сеттинг известного телесериала понравятся всем любителям пикантных игр с узнаваемыми персонажами.
v0.30
– Исправлены мелкие ошибки, пожалуйста, продолжайте их сообщать!
– Галерея обновлена всеми основными игровыми сценами, дополнительно улучшен интерфейс
Добавлено:
– Новый арт для главного меню
– Новый UI/UX управления борделем для Дейенерис; сообщите, как вам эта механика, мы хотим отполировать её перед добавлением аналогичной для Сансы в следующем обновлении
– Анимированная VA-сцена втроём с Дейенерис и Серсеей в BDSM-клубе
– Анимированная VA-сцена втроём с Сансой и Серсеей в BDSM-клубе
– 6 анимированных секс-сцен у бассейна с Дейенерис, Серсеей и Марой, добавлены VA
– Прогулка в костюме Воителя Дейенерис завершена, включая новые вагинальные и втроём сцены с рандомными персонажами
– Сцена с щупальцами с Серсеей доступна после завершения соответствующего квеста — просто посетите её бордель
– Случайные встречи на рынке с жителями Королевской Гавани: прогулка по рынку запускает их
– Случайные приветствия от Торговца, а также новый спрайт для персонажа Пекаря
– Спрайты для получаемых предметов: угрозы для девушек на рынке, у бассейна, зелья, полученное нижнее бельё и т. д.
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Старые версии Game of Whores (18+)
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.