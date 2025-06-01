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Game of Whores (18+)

Game of Whores (18+) 0.30

Исследуйте уникальные главы с нелинейным сюжетом и разнообразными путями
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Версия:
0.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 329
Скриншоты
Описание

Game of Whores (18+) - это не обычная игра для свиданий. Мы по-новому взглянули на старый стереотип 80-х «выбери свое собственное приключение». Каждая глава полностью отличается от предыдущей, с бесконечными возможностями вести главного героя по разным путям.


Правила просты, игра не будет завершена, пока все персонажи не закончат свой ход и не будет определен победитель. Это может занять часы или дни! Каждый вариант приведет вас в зону развлечений, где вас ждут аттракционы и горячие студентки!


Это пародийный проект для взрослой аудитории геймеров. Мультяшная графика, сексуальные сцены, нелинейное развитие сюжета и сеттинг известного телесериала понравятся всем любителям пикантных игр с узнаваемыми персонажами.


Информация о модах

v0.30
– Исправлены мелкие ошибки, пожалуйста, продолжайте их сообщать!
– Галерея обновлена всеми основными игровыми сценами, дополнительно улучшен интерфейс

Добавлено:
– Новый арт для главного меню
– Новый UI/UX управления борделем для Дейенерис; сообщите, как вам эта механика, мы хотим отполировать её перед добавлением аналогичной для Сансы в следующем обновлении
– Анимированная VA-сцена втроём с Дейенерис и Серсеей в BDSM-клубе
– Анимированная VA-сцена втроём с Сансой и Серсеей в BDSM-клубе
– 6 анимированных секс-сцен у бассейна с Дейенерис, Серсеей и Марой, добавлены VA
– Прогулка в костюме Воителя Дейенерис завершена, включая новые вагинальные и втроём сцены с рандомными персонажами
– Сцена с щупальцами с Серсеей доступна после завершения соответствующего квеста — просто посетите её бордель
– Случайные встречи на рынке с жителями Королевской Гавани: прогулка по рынку запускает их
– Случайные приветствия от Торговца, а также новый спрайт для персонажа Пекаря
– Спрайты для получаемых предметов: угрозы для девушек на рынке, у бассейна, зелья, полученное нижнее бельё и т. д.

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Скачать Game of Whores (18+) v0.30 MOD APK

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Старые версии Game of Whores (18+)
Version TG 0.28

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Game of Whores (18+)


Комментарии (7)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 августа 2024 12:41
Bernard, скоро обновим
+3
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Bernard
Bernard 19 августа 2024 09:40
Обновите до 0.28 пожалуйста
Официалка уже вышла
+2
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SilverDragon
SilverDragon 27 июня 2024 17:30
Игра супер. Когда уже обновление?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 июня 2024 15:46
Алластер, проверили, скачивается игра.
0
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Алластер
Алластер 21 июня 2024 11:55
Что это за файл скачивается? Это точно не игра
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 мая 2024 01:23
Бубик, постараемся скоро обновить
+2
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Бубик
Бубик 4 мая 2024 14:39
Обновите пожалуйста 0.27,ждём верим.
0
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