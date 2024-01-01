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RE: HERO ACADEMIA (18+)

RE: HERO ACADEMIA (18+) 2 – 0.1

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4
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
2 – 0.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
28 480

Ваш персонаж начинает свое приключение как профессиональный герой, свежий выпускник UA, но его судьба не слишком благоприятна. Он погибает в бою, но таинственная причуда спасает его и отправляет в прошлое. Этот поворот событий создает уникальную историю, полную неожиданных моментов.


Одной из ключевых фишек игры является возможность переживать разные ситуации с любимыми персонажами из "Моей геройской академии". Вы сможете углубиться в их истории, узнать больше о них и, возможно, изменить исход некоторых эпизодов. Это добавляет уровень взаимодействия и эмоциональной привязанности к персонажам.


Игра также поднимает важный момент о цене, которую приходится платить за второй шанс. Персонажу приходится столкнуться с непростыми решениями и моральными дилеммами. Это придает игре глубину и заставляет задуматься о последствиях своих действий. Судьба персонажа в ваших руках, и каждое ваше решение может повлиять на ход событий. Вы сможете исследовать мир "Моей геройской академии", раскрывать тайны и, возможно, спасти мир от опасных угроз.


В завершение, "RE: HERO ACADEMIA" предоставляет игрокам уникальную возможность взаимодействовать с любимой вселенной и персонажами, создавая собственную историю в этом захватывающем мире героев и злодеев.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать RE: HERO ACADEMIA (18+) 2 – 0.1 взлом

Скачать RE: HERO ACADEMIA (18+)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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