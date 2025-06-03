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Violation Nation (18+)

Violation Nation (18+) Ep 7

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Версия:
Ep 7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 662 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 318
Скриншоты
Описание

Violation Nation - это научно-фантастическая игра, действие которой разворачивается в не таком уж отдаленном будущем на планете, объединенной Всемирным Советом из богатых стран Земли. Совет начинает внедрять ряд противоречивых политик, включая «Закон Хвальчага», который становится предметом споров и обсуждений.


Суть «Закона Хвальчага» заключается в том, что каждый год два гражданина из каждой страны выбираются случайным образом и отправляются в так называемую «Нацию нарушений», где они должны провести определенное время, варьирующееся от нескольких недель до нескольких месяцев.


Игроки в этой игре могут исследовать этот мрачный и ужасающий мир, пытаясь понять и изменить систему, которая вынуждает людей отправляться в эту опасную страну. Игра поднимает важные вопросы о власти, социальных нормах и справедливости, а также вызывает размышления об идеях протеста и изменения.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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