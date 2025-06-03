Описание

Violation Nation - это научно-фантастическая игра, действие которой разворачивается в не таком уж отдаленном будущем на планете, объединенной Всемирным Советом из богатых стран Земли. Совет начинает внедрять ряд противоречивых политик, включая «Закон Хвальчага», который становится предметом споров и обсуждений.





Суть «Закона Хвальчага» заключается в том, что каждый год два гражданина из каждой страны выбираются случайным образом и отправляются в так называемую «Нацию нарушений», где они должны провести определенное время, варьирующееся от нескольких недель до нескольких месяцев.





Игроки в этой игре могут исследовать этот мрачный и ужасающий мир, пытаясь понять и изменить систему, которая вынуждает людей отправляться в эту опасную страну. Игра поднимает важные вопросы о власти, социальных нормах и справедливости, а также вызывает размышления об идеях протеста и изменения.