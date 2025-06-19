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Paradise Overlap (18+)

Paradise Overlap (18+) 0.7.2

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Версия:
0.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 489 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 189
Скриншоты
Описание

Paradise Overlap (18+) - это визуальный проект с рисованной графикой, который рассказывает историю о бармене, работающем в мегаполисе будущего. Окружающий мир в этой игре наполнен классическими элементами киберпанка, такими как корпорации, бандиты, наёмники и отсутствие эффективного правопорядка.


Главный герой игры - бармен, который придерживается нейтральной позиции по отношению к всем посетителям своего заведения. Он сохраняет самообладание и старается не втягиваться в конфликты в этом опасном мире. Взамен, он получает ценную информацию от посетителей, которые доверяют ему. Эта информация позволяет ему получать выгодные предложения и устанавливать связи с харизматичными, но часто опасными персонажами, готовыми взяться за различные мутные дела.


Paradise Overlap предлагает игрокам увлекательное историческое повествование в жанре киберпанка, с множеством персонажей и разветвленным сюжетом. Она ориентирована на взрослую аудиторию из-за своего содержания и тематики. Если вы интересуетесь киберпанком и историями с элементами драмы и интриги, эта игра может предложить вам захватывающий опыт.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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