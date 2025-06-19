Описание

Paradise Overlap (18+) - это визуальный проект с рисованной графикой, который рассказывает историю о бармене, работающем в мегаполисе будущего. Окружающий мир в этой игре наполнен классическими элементами киберпанка, такими как корпорации, бандиты, наёмники и отсутствие эффективного правопорядка.





Главный герой игры - бармен, который придерживается нейтральной позиции по отношению к всем посетителям своего заведения. Он сохраняет самообладание и старается не втягиваться в конфликты в этом опасном мире. Взамен, он получает ценную информацию от посетителей, которые доверяют ему. Эта информация позволяет ему получать выгодные предложения и устанавливать связи с харизматичными, но часто опасными персонажами, готовыми взяться за различные мутные дела.





Paradise Overlap предлагает игрокам увлекательное историческое повествование в жанре киберпанка, с множеством персонажей и разветвленным сюжетом. Она ориентирована на взрослую аудиторию из-за своего содержания и тематики. Если вы интересуетесь киберпанком и историями с элементами драмы и интриги, эта игра может предложить вам захватывающий опыт.