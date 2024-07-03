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Club Detention (18+)

Club Detention (18+) 0.08

Тайны и испытания в элитной школе: не всё так просто, как кажется
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Версия:
0.08
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 517 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 458

Club Detention - это уникальная смесь симулятора и визуальной новеллы, которая отправит вас в мир образования и экстравагантных хостес-клубов. В этой игре вы будете играть в роль бывшего учителя, который получил последний шанс вернуться в академический мир.


Главная задача - обучать молодых дам из богатых семей, которые, как кажется, ничего не знают. Однако школе не хватает средств для нормального функционирования, и вы решаете создать хостес-клуб, в котором ученицы будут играть роли хостес. Этот клуб поможет собрать необходимые средства для школы. Club Detention предлагает увлекательный сюжет, включая в себя управление клубом, обучение девушек и принятие важных решений, которые повлияют на судьбы ваших учеников. Вы также встретите разнообразных персонажей, добавляя интересных элементов в игру.


Эта игра сочетает в себе образовательные и драматические аспекты, а также предлагает разнообразные истории и события. Если вы ищете уникальный опыт и желаете погрузиться в мир образования и интриги, Club Detention может предложить вам увлекательное приключение.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Club Detention (18+) 0.08 взлом

Скачать Club Detention (18+) 517 Мб Ссылка 2 517 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Club Detention (18+)


Комментарии (1)
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DimkaDem
DimkaDem 28 ноября 2023 02:20
Привет! А есть код к читу?

Привет! А есть код к чатам у Мины?
+1
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