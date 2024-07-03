Club Detention - это уникальная смесь симулятора и визуальной новеллы, которая отправит вас в мир образования и экстравагантных хостес-клубов. В этой игре вы будете играть в роль бывшего учителя, который получил последний шанс вернуться в академический мир.





Главная задача - обучать молодых дам из богатых семей, которые, как кажется, ничего не знают. Однако школе не хватает средств для нормального функционирования, и вы решаете создать хостес-клуб, в котором ученицы будут играть роли хостес. Этот клуб поможет собрать необходимые средства для школы. Club Detention предлагает увлекательный сюжет, включая в себя управление клубом, обучение девушек и принятие важных решений, которые повлияют на судьбы ваших учеников. Вы также встретите разнообразных персонажей, добавляя интересных элементов в игру.





Эта игра сочетает в себе образовательные и драматические аспекты, а также предлагает разнообразные истории и события. Если вы ищете уникальный опыт и желаете погрузиться в мир образования и интриги, Club Detention может предложить вам увлекательное приключение.