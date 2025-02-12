Описание

Legeclo: Legend Clover X (Мод меню) - Присоединяйтесь к группе потрясающих героинь в опасном приключении. Наконец-то вышел долгожданный релиз фэнтезийной SRPG с героическим квестом монарха. Прекрасными дамами, которые раньше были героями, можно командовать и использовать в бою.





В некоторых боях исход может решить одна плитка. Есть много способов играть, и все, что вам нужно, это нажать. Соберите любимых героев и злодеев и отправьте их в бой против дьявола. Выберите персонаж, основываясь на его привлекательности или силе. Наслаждайтесь этой реалистичной, но простой стратегической игрой. Люди, которые выделяются и имеют что сказать. В группе нет плохих персонажей, и все они очаровательны.