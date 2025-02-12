Версия:
3.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 756
Описание
Legeclo: Legend Clover X (Мод меню) - Присоединяйтесь к группе потрясающих героинь в опасном приключении. Наконец-то вышел долгожданный релиз фэнтезийной SRPG с героическим квестом монарха. Прекрасными дамами, которые раньше были героями, можно командовать и использовать в бою.
В некоторых боях исход может решить одна плитка. Есть много способов играть, и все, что вам нужно, это нажать. Соберите любимых героев и злодеев и отправьте их в бой против дьявола. Выберите персонаж, основываясь на его привлекательности или силе. Наслаждайтесь этой реалистичной, но простой стратегической игрой. Люди, которые выделяются и имеют что сказать. В группе нет плохих персонажей, и все они очаровательны.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель защиты
Показать полностью
Скачать Legeclo: Legend Clover X (Мод меню) v3.8.0 MOD APK
Nutaku Version 149 Мб Johren Version 149 Мб Nutaku Version (Ссылка 2) 149 Мб Johren Version (Ссылка 2) 149 Мб mod 149 Мб MOD (Ссылка 2) 149 Мб
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer