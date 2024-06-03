Tales Of Androgyny — очень увлекательная, уникальная ролевая игра. Наслаждайтесь свободой выбирать свою судьбу, будьте тем, кем вы хотите быть, и исследуйте этот красочный мир! Вы всегда хотели сыграть в игру, в которой вы сами выбираете свой путь? Tales of Androgyny — одна из таких игр, в которой вы можете вести приключенческую жизнь со всевозможным опытом.





Игра была разработана так, чтобы иметь простой интерфейс с особым акцентом на выбор игрока и построена с использованием современных тенденций дизайна. В нем представлены сценарии, которые следуют квестам самых разных персонажей, и обширная карта со случайно сгенерированными локациями.