Tales Of Androgyny (18+) 0.3.45.0
Исследуйте свободу выбора в уникальной ролевой игре, где каждое решение формирует ваш путь
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.3.45.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
34
Комментарии:
0
Просмотров:
69 692
Tales Of Androgyny — очень увлекательная, уникальная ролевая игра. Наслаждайтесь свободой выбирать свою судьбу, будьте тем, кем вы хотите быть, и исследуйте этот красочный мир! Вы всегда хотели сыграть в игру, в которой вы сами выбираете свой путь? Tales of Androgyny — одна из таких игр, в которой вы можете вести приключенческую жизнь со всевозможным опытом.
Игра была разработана так, чтобы иметь простой интерфейс с особым акцентом на выбор игрока и построена с использованием современных тенденций дизайна. В нем представлены сценарии, которые следуют квестам самых разных персонажей, и обширная карта со случайно сгенерированными локациями.
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