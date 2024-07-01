Если вы ищете занимательную историю, в которой главному герою придется постоянно принимать непростые и морально неоднозначные решения, то эта игра идеально вам подойдет.



Laura: Lustful Secrets (18+) - готовы войти во вселенную похоти и секретов? Лаура — визуальная новелла 18+, содержащая более 20 000 слов и 140 изображений! Нежеланный гость, кризис семьи и секреты на всю жизнь — приведет ли возвращение одного человека к падению всех? Узнайте, что скрывается за их, казалось бы, счастливым фасадом. Играйте за различных членов семьи, чтобы раскрыть их самые глубокие и темные секреты!