Laura: Lustful Secrets (18+) Ch.2 v0.3
Версия:
Ch.2 v0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 614 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 621
Если вы ищете занимательную историю, в которой главному герою придется постоянно принимать непростые и морально неоднозначные решения, то эта игра идеально вам подойдет.
Laura: Lustful Secrets (18+) - готовы войти во вселенную похоти и секретов? Лаура — визуальная новелла 18+, содержащая более 20 000 слов и 140 изображений! Нежеланный гость, кризис семьи и секреты на всю жизнь — приведет ли возвращение одного человека к падению всех? Узнайте, что скрывается за их, казалось бы, счастливым фасадом. Играйте за различных членов семьи, чтобы раскрыть их самые глубокие и темные секреты!
Информация о модах
Полная версия
Скачать Laura: Lustful Secrets (18+) Ch.2 v0.3 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство