Описание

Fog of War — это игра 18+ для геймеров, которые ищут более проработанный сюжет и геймплей, чем обычно можно найти в других играх этого жанра.





Главный герой — отставной бывший элитный коммандос, который устал от приказов, которые ему приходилось выполнять, и от того, что он сделал для больших шишек, — но события и обстоятельства вынуждают его вернуться в гущу военных операций. Desire:богатые, запоминающиеся персонажи, инновационная система игрового процесса, интригующая история, реиграбельность и многое другое… Сможете ли вы выжить в тумане войны?





Исследуйте мир, наполненный интригующими персонажами, экзотическими локациями и миссиями с высокими ставками в игре Fog of War!