Merge Nymphs (18+) - Получите постоянно обновляемый проект с разнообразными игровыми и строительными механиками. Продемонстрируйте свои боевые навыки в многопользовательских сражениях с игроками со всего мира.





Создайте собственного персонажа, выбрав внешний вид, экономический, социальный статус и боевой стиль. Совершенствуйте свои навыки, принимая участие в различных квестах, сражаясь с игроками по всему миру и исследуя наши любимые миры - волшебные леса и бескрайние пустыни.





Испытайте захватывающее приключение с десятками сюжетных квестов и сотнями локаций. Свободно выбирайте, чем бы вы хотели заниматься в игре или создавайте для себя собственные задачи и цели. Присоединяйтесь к другим в виртуальном мире или пригласите своих друзей, чтобы взаимодействовать с ними в режиме реального времени. Ваш успех обусловлен вами!