Версия:
0.25.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
103 136
Описание
Agent17 (18+) - главный герой Агента 17 просыпается в школе и думает, что это просто еще один скучный день; но потом он неожиданно оказывается в центре таинственного заговора. История отправляет вас в путешествие, полное тайн, открытий и загадок. Спуститесь в темный мир взлома и управления ИИ. Вы погрузитесь в абсурдную реальность нашего современного мира с его скрытыми опасностями, где повсюду интриги и вам нужно разгадать эту головоломку, чтобы остаться в живых. Узнай, что случилось с твоим отцом.
Пусть Агент 17 станет вашим проводником в мире интриг. Очевидно, что Агент 17 создавался для нормальных взрослых без каких-либо комплексов. Это здесь и сейчас, а не в будущем.
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