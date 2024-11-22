Описание

Agent17 (18+) - главный герой Агента 17 просыпается в школе и думает, что это просто еще один скучный день; но потом он неожиданно оказывается в центре таинственного заговора. История отправляет вас в путешествие, полное тайн, открытий и загадок. Спуститесь в темный мир взлома и управления ИИ. Вы погрузитесь в абсурдную реальность нашего современного мира с его скрытыми опасностями, где повсюду интриги и вам нужно разгадать эту головоломку, чтобы остаться в живых. Узнай, что случилось с твоим отцом.





Пусть Агент 17 станет вашим проводником в мире интриг. Очевидно, что Агент 17 создавался для нормальных взрослых без каких-либо комплексов. Это здесь и сейчас, а не в будущем.