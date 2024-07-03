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Naruto: Shinobi Lord (18+)

Naruto: Shinobi Lord (18+) 0.26

Нелинейный сюжет, отличная прорисовка персонажей и захватывающий геймплей
50
20
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Версия:
0.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 453 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119 276

Naruto: Shinobi Lord — проект для взрослой аудитории, предлагающий множество возможностей для геймеров. В ней отличная прорисовка, захватывающий сюжет, подготовленная для игроков система выбора, нелинейность и многие другие особенности. Нравится ли вам играть в игры? Вам нравится Наруто?


Эта игра специально для тех, кто любит мангу и аниме. В этой игре вас ждет отличная прорисовка персонажей и декораций, а также интересный геймплей с системой выбора, подготовленной для того, чтобы вы принимали решения о том, что будет дальше. Вы также увидите нелинейность и многое другое в этой игре! Если вы ищете интересную игру на взрослую тематику, то выбирайте Наруто. Эта игра предлагает отличную графику, захватывающую сюжетную линию, нелинейность, которая дает вам много заманчивых возможностей.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Naruto: Shinobi Lord (18+) 0.26 взлом

Скачать Naruto: Shinobi Lord (18+) 453 Мб Ссылка 2 453 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Naruto: Shinobi Lord (18+)


Комментарии (3)
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Константин
Константин 29 мая 2024 08:05
Какой смысл писать 0.25 если всё таже 0.23 версия осталась ?
+4
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Константин
Константин 14 ноября 2023 21:47
А почему с Сакурой продолжение нет?
+5
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Георгий
Георгий 25 августа 2023 16:10
Игра не запускается, и вылетает, хуйня
-7
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