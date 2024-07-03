Naruto: Shinobi Lord (18+) 0.26
Нелинейный сюжет, отличная прорисовка персонажей и захватывающий геймплей
Naruto: Shinobi Lord — проект для взрослой аудитории, предлагающий множество возможностей для геймеров. В ней отличная прорисовка, захватывающий сюжет, подготовленная для игроков система выбора, нелинейность и многие другие особенности. Нравится ли вам играть в игры? Вам нравится Наруто?
Эта игра специально для тех, кто любит мангу и аниме. В этой игре вас ждет отличная прорисовка персонажей и декораций, а также интересный геймплей с системой выбора, подготовленной для того, чтобы вы принимали решения о том, что будет дальше. Вы также увидите нелинейность и многое другое в этой игре! Если вы ищете интересную игру на взрослую тематику, то выбирайте Наруто. Эта игра предлагает отличную графику, захватывающую сюжетную линию, нелинейность, которая дает вам много заманчивых возможностей.
Полная версия
Скачать Naruto: Shinobi Lord (18+) 0.26 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство