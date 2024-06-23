The Lodge — проект игры для взрослых 18+ с отличным графическим стилем, а также большой нелинейной сюжетной линией. Вы играете за главного героя, который предлагает в аренду различные квартиры. С помощью этого сервиса вы сможете найти красивую квартиру в очень короткие сроки и без особых усилий.





Подарите своей главной героине незабываемые впечатления и исследуйте самые интересные апартаменты в ее портфолио. Все апартаменты имеют свою уникальную историю и предлагают все удобства, благодаря которым вы почувствуете себя как дома. Подружитесь с соседями, знакомьтесь с новыми людьми, разгадывайте головоломки и загадки таинственных домов и заблудитесь на улицах любого города, который вам нравится!