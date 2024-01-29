Amys Ecstasy (18+) - Главная героиня игры — студентка, которая, когда ее родители находятся за границей, переезжает к своему парню и его соседям по комнате. Игроки увидят эту историю глазами невинной девушки, исследуя множество способов полюбить кого-то.





На первый взгляд, «Эми экстази» может показаться простой подростковой любовной историей. На самом деле это уникальная игра-симулятор, в которой исследуются многие аспекты эротики и близости. Игрокам, которым нравится трогать себя ради удовольствия, мы обеспечим вас! Amy's Ecstasy — это нарисованная от руки игра в стиле комиксов, в которой явно изображена сексуальность.