Amys Ecstasy (18+) 0.50 Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.50 Final
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 975 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56 366
Amys Ecstasy (18+) - Главная героиня игры — студентка, которая, когда ее родители находятся за границей, переезжает к своему парню и его соседям по комнате. Игроки увидят эту историю глазами невинной девушки, исследуя множество способов полюбить кого-то.
На первый взгляд, «Эми экстази» может показаться простой подростковой любовной историей. На самом деле это уникальная игра-симулятор, в которой исследуются многие аспекты эротики и близости. Игрокам, которым нравится трогать себя ради удовольствия, мы обеспечим вас! Amy's Ecstasy — это нарисованная от руки игра в стиле комиксов, в которой явно изображена сексуальность.
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