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Innocent Witches (18+)

Innocent Witches (18+) v0.12A

Исследуйте альтернативную магическую вселенную в визуальном романе для взрослых

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26
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Версия:
0.12A
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119 665
Описание

Innocent Witches (18+) - у вас есть несколько свободных минут? Главной героине просто хочется раздеться и потрогать себя, вокруг этих действий и будет строиться история.


Главная героиня — одна из самых загадочных девушек в мире Innocent Witches. Она не уверена, стоит ли ей скрывать свои таланты или начать борьбу со всем миром. С каждой новой главой она будет принимать важное решение. Либо чтобы скрыть свое истинное «я», либо раскрыть свои амбиции публике. Юрист днем, ведьма ночью? Главной героине больше никогда не будет скучно благодаря всем возможностям выбора, которые у нее есть. А может быть, люди из ее офиса узнают о ее истинной личности? Вам придется сыграть в визуальную новеллу, чтобы получить ответ на этот вопрос!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Innocent Witches (18+) v0.12A MOD APK

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Старые версии Innocent Witches (18+)
Version TG 0.11.2Bfix1 Version TG 0.11B fix2
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Innocent Witches (18+)


Комментарии (2)
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Aloha
Aloha 4 февраля 2023 07:03
Кидаловотут версия 10а
+9
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Ник
Ник 3 января 2023 00:04
Версия старая. Вышла уже новая. Это 0.10.3А
У вас старая версия игры за 2022
+3
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