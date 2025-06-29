Innocent Witches (18+) v0.12A
Исследуйте альтернативную магическую вселенную в визуальном романе для взрослых
Innocent Witches (18+) - у вас есть несколько свободных минут? Главной героине просто хочется раздеться и потрогать себя, вокруг этих действий и будет строиться история.
Главная героиня — одна из самых загадочных девушек в мире Innocent Witches. Она не уверена, стоит ли ей скрывать свои таланты или начать борьбу со всем миром. С каждой новой главой она будет принимать важное решение. Либо чтобы скрыть свое истинное «я», либо раскрыть свои амбиции публике. Юрист днем, ведьма ночью? Главной героине больше никогда не будет скучно благодаря всем возможностям выбора, которые у нее есть. А может быть, люди из ее офиса узнают о ее истинной личности? Вам придется сыграть в визуальную новеллу, чтобы получить ответ на этот вопрос!
Полная версия
Скачать Innocent Witches (18+) v0.12A MOD APK
Старые версии Innocent Witches (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.