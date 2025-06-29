Описание

Innocent Witches (18+) - у вас есть несколько свободных минут? Главной героине просто хочется раздеться и потрогать себя, вокруг этих действий и будет строиться история.





Главная героиня — одна из самых загадочных девушек в мире Innocent Witches. Она не уверена, стоит ли ей скрывать свои таланты или начать борьбу со всем миром. С каждой новой главой она будет принимать важное решение. Либо чтобы скрыть свое истинное «я», либо раскрыть свои амбиции публике. Юрист днем, ведьма ночью? Главной героине больше никогда не будет скучно благодаря всем возможностям выбора, которые у нее есть. А может быть, люди из ее офиса узнают о ее истинной личности? Вам придется сыграть в визуальную новеллу, чтобы получить ответ на этот вопрос!