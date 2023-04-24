android-1.ru / Игры / Эротические игры / School Game (18+)
School Game (18+)

School Game (18+) 0.961 fix 3

Погрузитесь в захватывающую эротическую новеллу с глубокой ролевой механикой
138
32
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.961 fix 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
220 662
Скриншоты
Описание

School Game 18+ — это визуальная эротическая новелла, сочетающая в себе текстовую ролевую механику и аниме-мультяшную графику. Игра представляет собой фэнтези с большим количеством откровенного контента, несколькими персонажами и разнообразными действиями. Вы можете как угодно вести отношения с разными персонажами, иметь множество концовок и достичь конечной цели игры.


School game — это масштабный проект опытных разработчиков со всего мира, которые объединились под одним лозунгом «Давайте делать классные занимательные игры!»


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры 18+
Игры 18+

Скачать School Game (18+) v0.961 fix 3 MOD APK

Скачать School Game (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии School Game (18+)
Version 0.956 Version 0.957 BugFix11 Version 0.957 Version 0.958 fix 11 Version 0.959 Version 0.960 Version TG 0.960 Version TG 0.959 Version TG 0.958 fix 11 Version TG 0.957


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
My Pleasure (18+)
My Pleasure (18+)
Version: 0.39 Elite
Agent17 (18+)
Agent17 (18+)
Version: 0.24.08
Amys Ecstasy (18+)
Amys Ecstasy (18+)
Version: 1.0
Naruto: Shinobi Lord (18+)
Naruto: Shinobi Lord (18+)
Version: 0.32
The Lodge (18+)
The Lodge (18+)
Version: 4.6
Time for You (18+)
Time for You (18+)
Version: 0.26.0
Our Only Man (18+)
Our Only Man (18+)
Version: 0.10
The Higher Society Illustrated (18+)
The Higher Society Illustrated (18+)
Version: 0.25

Отзывы о School Game (18+)


Комментарии (7)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Grem
Grem 31 июля 2024 22:01
Рита я, в компе посмотри
-1
Ответить
Рита я
Рита я 1 июля 2024 19:44
Где купить афродизиак я не могу его там найти?!!?!!!??
-1
Ответить
Татьяна Герман
Татьяна Герман 7 декабря 2023 05:08
Вылетает сразу
-10
Ответить
GANGSTA
GANGSTA 16 ноября 2023 22:49
Игра была классной пока не появились настройки требующие подписку на потреон(горем в квартире по подписке в патреоне, извините у меня нет зп 45к+ чтобы себе такие роскоши позволять а значит и не горит оно мне, одной игрой больше одной меньше, в моём понимании игры один раз купил и получай обновление) ну ничего найдём проекты где такие палки в колеса не пихают. Да и сохранение старой версии не подходят к новой так что е*ись разраб игры конём. Выхаривает убиваешь пару недель на игру а после определенного обновления вас заставляют начать новую игру, отличный способ отгонять от себя публику:)
+13
Ответить
.Van.Rok.Zero
.Van.Rok.Zero 29 июля 2023 20:58
Игра хорошая но часто вылитают ошибки
+2
Ответить
hohlipidori69
hohlipidori69 28 июля 2023 16:04
Игра понравилась, одно но, надоедает..
Ещё бы хотелось узнать, как называется жанр таких игр? На многих сайтах есть надпись "жанр" на этом, а сожалению нет, что очень усложняет жизнь
-5
Ответить
Kklim
Kklim 24 апреля 2023 17:21
Игра классная, но в ней нужно разобраться. Многое в начале будет казаться обсурдным, но после обдумывания своих действий игра кажется вполне хорошей.
+10
Ответить