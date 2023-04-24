Описание

School Game 18+ — это визуальная эротическая новелла, сочетающая в себе текстовую ролевую механику и аниме-мультяшную графику. Игра представляет собой фэнтези с большим количеством откровенного контента, несколькими персонажами и разнообразными действиями. Вы можете как угодно вести отношения с разными персонажами, иметь множество концовок и достичь конечной цели игры.





School game — это масштабный проект опытных разработчиков со всего мира, которые объединились под одним лозунгом «Давайте делать классные занимательные игры!»