School Game (18+) 0.961 fix 3
Погрузитесь в захватывающую эротическую новеллу с глубокой ролевой механикой
Версия:
0.961 fix 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
220 662
Описание
School Game 18+ — это визуальная эротическая новелла, сочетающая в себе текстовую ролевую механику и аниме-мультяшную графику. Игра представляет собой фэнтези с большим количеством откровенного контента, несколькими персонажами и разнообразными действиями. Вы можете как угодно вести отношения с разными персонажами, иметь множество концовок и достичь конечной цели игры.
School game — это масштабный проект опытных разработчиков со всего мира, которые объединились под одним лозунгом «Давайте делать классные занимательные игры!»
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