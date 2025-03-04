Описание

Bride Corruption – это игра, где традиционные ожидания от свадебного организатора переворачиваются с ног на голову. «Bride & Co.» заботится о том, чтобы ваша свадьба прошла безупречно, организуя все детали – от идеального декора до изысканного меню. Но в этой истории есть неожиданный поворот: вместе с безупречным планированием приходит бонусный элемент – соблазнение невесты, которое вносит пикантную ноту в стандартный сценарий торжества.





Приготовьтесь к уникальному игровому опыту, где каждая встреча, каждое решение и каждый неожиданный поворот событий превращаются в испытание вашей смелости и чувства юмора. Bride Corruption предлагает нестандартный взгляд на мир свадебных церемоний, где интриги и соблазн сочетаются с безупречным мастерством организации, создавая атмосферу, в которой ничто не остается прежним.