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Rediscovering Maria (18+)

Rediscovering Maria (18+) Prologue-Day0

Погрузитесь в историю борьбы за искру, потухшую в повседневной рутине
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Версия:
Prologue-Day0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Rediscovering Maria – это откровенный рассказ о семилетнем браке, в котором жизнь, наполненная детьми и стабильностью, постепенно уступила место чувству утраты страсти. После рождения второго ребенка, под давлением возрастающей рабочей нагрузки и рутины, интимная связь между супругами стала превращаться в бесцветную привычку, а физическая близость – редкостью. Мария, пережив тяжелые роды и ощущая потерю прежней привлекательности, начала сомневаться в своей красоте, несмотря на слова поддержки мужа. Отсутствие его в течение года из-за командировки в Германию лишь усугубило её неуверенность, что привело к флирту с тренером – мимолетной попытке найти утешение в чужой ласке, за что она впоследствии охватилась чувством вины.


Теперь, когда обстоятельства изменились, и муж вернулся в Америку, пара решила взять двухнедельный отпуск, чтобы разобраться в своих различиях и восстановить утраченные связи. Их цель – быть авантюрными и смелыми, исследовать свои странности и переосмыслить будущее брака. Вместе они намерены шаг за шагом разбирать накопившиеся проблемы, восстанавливая доверие и находя новые грани своей любви, чтобы их союз засиял новыми красками даже после стольких лет совместной жизни.


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Скачать Rediscovering Maria (18+) 345 Мб Ссылка 2 345 Мб
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