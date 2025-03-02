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KinX Club (18+)

KinX Club (18+) 1.3

Погрузитесь в мир KinX Club: битвы, стратегия и запретная романтика
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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
215
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в KinX Club — опьяняющее мобильное приключение, где пульс битвы неразрывно связан с очарованием запретной романтики. На красиво оформленном игровом поле каждый стратегический ход ослабляет чудовищных врагов и одновременно укрепляет вашу связь с великолепным составом неотразимых женщин. Динамичная трасса полна обычных плиток и плиток с особыми персонажами, каждая из которых скрывает секретный бонус и визуальное зрелище.


Испытайте уникальную механику, основанную на игре в кости, которая бросает вызов вашей интуиции и расчету времени. Простым касанием вы управляете ярким маркером, мчащимся по группам случайных цифр, превращая казусную случайность в расчетную силу. Каждое ваше решение — это испытание выдержки и стратегии: каждое преодоленное препятствие наносит урон врагу, а удачное приземление на плитки с персонажами вызывает взрывные визуальные эффекты, озаряющие поле битвы.


Эти моменты триумфа — не просто победы, а ступеньки к получению интимных и эксклюзивных наград, символизирующих растущие отношения и вашу победу над судьбой. Готовы ли вы бросить вызов и вступить в бой за любовь и силу в мире KinX Club?


Информация о модах

1. Меню

2. Убийство одним ударом

3. Увеличение валюты


Примечание :

– Активировать во время загрузки игры.

– Не работает для покупки баннера.

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Скачать KinX Club (18+) v1.3 MOD APK

Скачать KinX Club (18+) 32 Мб Ссылка 2 32 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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