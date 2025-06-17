Rick and Morty: Another Way Home (18+) r4.1
Rick and Morty: Another Way Home - представляется игрой, вдохновленной популярным анимационным сериалом "Рик и Морти", однако она не является официальным продуктом и, судя по описанию, содержит элементы для взрослых. Играя за Морти, игроки исследуют альтернативные вселенные и сталкиваются с различными "сексуальными приключениями", что является существенным отступлением от исходного материала сериала, ориентированного на широкую аудиторию и содержащего комедийные и научно-фантастические элементы.
r4.1 – Обновление контента
Контент:
– День 40: новые сцены с Super Nova!
– День 40: новые сцены с Beth и Space Beth!
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Старые версии Rick and Morty: Another Way Home (18+)
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Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.