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Rick and Morty: Another Way Home (18+)

Rick and Morty: Another Way Home (18+) r4.1

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Версия:
r4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 097
Скриншоты
Описание

Rick and Morty: Another Way Home - представляется игрой, вдохновленной популярным анимационным сериалом "Рик и Морти", однако она не является официальным продуктом и, судя по описанию, содержит элементы для взрослых. Играя за Морти, игроки исследуют альтернативные вселенные и сталкиваются с различными "сексуальными приключениями", что является существенным отступлением от исходного материала сериала, ориентированного на широкую аудиторию и содержащего комедийные и научно-фантастические элементы.


Информация о модах

r4.1 – Обновление контента

Контент:
– День 40: новые сцены с Super Nova!
– День 40: новые сцены с Beth и Space Beth!

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Скачать Rick and Morty: Another Way Home (18+) vr4.1 MOD APK

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Скачать Rick and Morty: Another Way Home (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Старые версии Rick and Morty: Another Way Home (18+)
Version 4.0

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Rick and Morty: Another Way Home (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 января 2024 00:07
Azil,
Нигде не указан Русский
+1
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Azil
Azil 6 января 2024 23:04
Скажите а каком месте русский перевод здесь ,и зачем вы указываете R/ru если русского перевода и в помине нет
+2
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