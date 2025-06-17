Описание

Rick and Morty: Another Way Home - представляется игрой, вдохновленной популярным анимационным сериалом "Рик и Морти", однако она не является официальным продуктом и, судя по описанию, содержит элементы для взрослых. Играя за Морти, игроки исследуют альтернативные вселенные и сталкиваются с различными "сексуальными приключениями", что является существенным отступлением от исходного материала сериала, ориентированного на широкую аудиторию и содержащего комедийные и научно-фантастические элементы.