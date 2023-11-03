Описание

EraStorm представляет собой игру, вдохновлённую скандинавской мифологией и викингской культурой, где игрок погружается в мир древнего Ньярдархеймра. Игровая вселенная делится на кланы, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и культурой: Хвитр Ульфр (Белые волки), Мирк Храфн (Темные вороны) и Блоба Бьорн (Кровавые медведи).





Игроку предстоит исследовать густые леса, величественные горы и таинственные озера, встречаясь по пути с различными персонажами, в том числе и с красивыми девушками, каждая из которых может внести свои коррективы в сюжетную линию. Взаимодействие с кланами и принятие решений в критических ситуациях позволит игроку формировать свою судьбу и влиять на судьбы целых кланов. Сила викингов будет испытана в битвах, где важен не только меч, но и мудрость, с которой ведётся борьба за выживание.