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EraStorm (18+)

EraStorm (18+) 0.5 BB

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Версия:
0.5 BB
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 942
Скриншоты
Описание

EraStorm представляет собой игру, вдохновлённую скандинавской мифологией и викингской культурой, где игрок погружается в мир древнего Ньярдархеймра. Игровая вселенная делится на кланы, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и культурой: Хвитр Ульфр (Белые волки), Мирк Храфн (Темные вороны) и Блоба Бьорн (Кровавые медведи).


Игроку предстоит исследовать густые леса, величественные горы и таинственные озера, встречаясь по пути с различными персонажами, в том числе и с красивыми девушками, каждая из которых может внести свои коррективы в сюжетную линию. Взаимодействие с кланами и принятие решений в критических ситуациях позволит игроку формировать свою судьбу и влиять на судьбы целых кланов. Сила викингов будет испытана в битвах, где важен не только меч, но и мудрость, с которой ведётся борьба за выживание.


Информация о модах

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Скачать EraStorm (18+) v0.5 BB MOD APK

Скачать EraStorm (18+) 640 Мб 2.01 Rus 640 Мб 2.01 Rus (Ссылка 2) 640 Мб [TG] 640 Мб

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