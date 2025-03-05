New York Cuties (18+) 0.3 Taboo
Погрузитесь в мир больших денег, интриг и неожиданных поворотов судьбы
New York Cuties — это захватывающая история, в которой известный финансист, прозванный Рысь с Уолл-стрит, оказывается в эпицентре драматических событий. На пике славы, получая награду «Человек года», он внезапно становится жертвой покушения. Одновременно с этим жизнь наносит ему ещё один сокрушительный удар — в авиакатастрофе погибают близкие ему люди. Спустя год тяжелейшей реабилитации герой пытается восстановить события роковой ночи, распутать клубок интриг и понять, кому было выгодно его устранить.
Игроку предстоит пройти путь вместе с главным героем, постепенно восстанавливая его память и налаживая жизнь заново. Вас ждут сложные моральные выборы, неожиданные союзники и яркие персонажи. В New York Cuties вы погрузитесь в атмосферу роскошной жизни мегаполиса, где за каждым углом скрываются опасность и соблазны. Раскройте тайны прошлого и найдите того, кто хотел смерти Рыси с Уолл-стрит.
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