Описание

New York Cuties — это захватывающая история, в которой известный финансист, прозванный Рысь с Уолл-стрит, оказывается в эпицентре драматических событий. На пике славы, получая награду «Человек года», он внезапно становится жертвой покушения. Одновременно с этим жизнь наносит ему ещё один сокрушительный удар — в авиакатастрофе погибают близкие ему люди. Спустя год тяжелейшей реабилитации герой пытается восстановить события роковой ночи, распутать клубок интриг и понять, кому было выгодно его устранить.





Игроку предстоит пройти путь вместе с главным героем, постепенно восстанавливая его память и налаживая жизнь заново. Вас ждут сложные моральные выборы, неожиданные союзники и яркие персонажи. В New York Cuties вы погрузитесь в атмосферу роскошной жизни мегаполиса, где за каждым углом скрываются опасность и соблазны. Раскройте тайны прошлого и найдите того, кто хотел смерти Рыси с Уолл-стрит.