Описание

FNAF: Lustful Shift – это ролевая игра для взрослых, которая переворачивает привычный взгляд на вселенную FNAF. В ней вы берете на себя роль Ванессы Афтон, которая получает свою первую работу в крупнейшей пиццерии, и – вот поворот – оказывается абсолютно голой! Этот неожиданный ход создает уникальное сочетание хоррора, смелого юмора и эротики, даря вам возможность исследовать темные уголки истории с дерзким и провокационным подходом.





Публичная демоверсия запланирована к концу августа, и разработчики с радостью принимают предложения от сообщества. Каждый месяц, 24-го числа, игра будет обновляться, добавляя новые элементы, улучшения и сюжетные повороты, чтобы подарить вам свежий и захватывающий опыт. Приготовьтесь к непредсказуемым встречам и мрачным развлечениям, где страх и соблазн идут рука об руку!