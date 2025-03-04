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Training Day (18+)

Training Day (18+) 1.0

Откройте для себя короткое, но насыщенное приключение мести и личных перипетий
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

Training Day – это фанфик по BaDIK, где Джози получает шанс отомстить Оскару за его обиды на вечеринке в честь Хэллоуина. Погрузитесь в историю, наполненную эмоциональным напряжением, где героиня использует каждую возможность, чтобы вернуть свою гордость и продемонстрировать силу характера. Эта интригующая сюжетная линия раскрывает тонкости межличностных конфликтов и дарит читателю возможность пережить моменты возмездия и самоутверждения.


Это моя первая игра на RenPy с тех пор, как я начал делать рендеры с DAZ всего пару недель назад, поэтому проект выполнен в виде короткого демо с примерно 150 рендерами. Training Day – идеальное введение в мир интерактивных фанфиков, где каждая сцена наполнена атмосферой Хэллоуина и эмоциональной искренностью, позволяющей ощутить всю силу мести и личностного преображения.


Информация о модах

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Скачать Training Day (18+) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб
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