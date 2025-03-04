Описание

Training Day – это фанфик по BaDIK, где Джози получает шанс отомстить Оскару за его обиды на вечеринке в честь Хэллоуина. Погрузитесь в историю, наполненную эмоциональным напряжением, где героиня использует каждую возможность, чтобы вернуть свою гордость и продемонстрировать силу характера. Эта интригующая сюжетная линия раскрывает тонкости межличностных конфликтов и дарит читателю возможность пережить моменты возмездия и самоутверждения.





Это моя первая игра на RenPy с тех пор, как я начал делать рендеры с DAZ всего пару недель назад, поэтому проект выполнен в виде короткого демо с примерно 150 рендерами. Training Day – идеальное введение в мир интерактивных фанфиков, где каждая сцена наполнена атмосферой Хэллоуина и эмоциональной искренностью, позволяющей ощутить всю силу мести и личностного преображения.