Vikings: Sex and Blood (18+) 0.7.4
Откройте для себя жестокий и страстный мир викингов, где битвы, любовь и амбиции переплетаются в единое целое
Версия:
0.7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 452 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
115
Описание
В Vikings: Sex and Blood вы берете на себя роль отважного викинга-налетчика, возглавляя молодой клан в стремлении расширить свои земли и завоевать заснеженную страну. По пути вас ждут столкновения с разнообразными и сложными персонажами – от верных соратников до опасных противников, с которыми можно как вступить в дружбу и союз, так и столкнуться в жестоких сражениях.
Погрузитесь в атмосферу древних традиций, где каждая битва и каждая встреча могут перерасти в бурное романтическое приключение. Хватайте топор, поднимайте рог для питья и готовьтесь создать свой легендарный гарем, ведь в этом суровом мире только сила, страсть и решимость могут принести славу и власть.
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