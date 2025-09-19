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Sheroni Girls – The tournament of Power (18+)

Sheroni Girls – The tournament of Power (18+) 0.15a

Погрузитесь в сложный мир борьбы за собственное достоинство и защиту Родины
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Версия:
0.15a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 298 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
112
Скриншоты
Описание

В Sheroni Girls вы берете на себя роль Люси – 18-летней гибридной девушки, сталкивающейся с непростыми испытаниями на пороге взрослой жизни. Её уникальное происхождение делает её особенной: наполовину человек, она не может трансформироваться, как другие девушки Шерони, что налагает дополнительные трудности в обучении и развитии. Несмотря на это, Люси демонстрирует несгибаемую решимость и трудолюбие, стремясь стать достойным защитником, даже если её неопытность и скромность могут сделать её уязвимой перед манипуляциями со стороны окружающих.


История народа Шерони начинается на планете Sheron, где некогда проживало 12,8 миллиарда человек, а женщины обладали способностью трансформации для усиления своих физических качеств. После жестокой трехлетней войны с Эвераками и последующего сокращения населения, оставшиеся в живых нашли убежище на Земле, где прошло уже 40 лет. Чтобы защитить свою новую родину от возможных угроз, они сформировали организацию «Защитники». В этом мире Люси стремится доказать свою ценность, преодолевая внутренние и внешние вызовы, и, возможно, открыть для себя путь к тому, чтобы стать настоящей легендой среди защитников своего народа.


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Скачать Sheroni Girls – The tournament of Power (18+) 298 Мб Ссылка 2 298 Мб
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