Описание

В Sheroni Girls вы берете на себя роль Люси – 18-летней гибридной девушки, сталкивающейся с непростыми испытаниями на пороге взрослой жизни. Её уникальное происхождение делает её особенной: наполовину человек, она не может трансформироваться, как другие девушки Шерони, что налагает дополнительные трудности в обучении и развитии. Несмотря на это, Люси демонстрирует несгибаемую решимость и трудолюбие, стремясь стать достойным защитником, даже если её неопытность и скромность могут сделать её уязвимой перед манипуляциями со стороны окружающих.





История народа Шерони начинается на планете Sheron, где некогда проживало 12,8 миллиарда человек, а женщины обладали способностью трансформации для усиления своих физических качеств. После жестокой трехлетней войны с Эвераками и последующего сокращения населения, оставшиеся в живых нашли убежище на Земле, где прошло уже 40 лет. Чтобы защитить свою новую родину от возможных угроз, они сформировали организацию «Защитники». В этом мире Люси стремится доказать свою ценность, преодолевая внутренние и внешние вызовы, и, возможно, открыть для себя путь к тому, чтобы стать настоящей легендой среди защитников своего народа.