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Space Sex Slaves (18+)

Space Sex Slaves (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 09:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 618 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 040
Описание

Space Sex Slaves (18+) — это игра для взрослой аудитории, созданная специально для поклонников откровенного контента и любителей культовых вселенных. В центре сюжета — известная героиня, которая во время одного из своих космических путешествий обнаруживает подозрительную активность. Стремясь разгадать тайны и секреты, она попадает в ловушку и становится пленницей могущественного врага, которым управляют игроки.


Проект отличается высоким качеством реализации, известным поклонникам жанра по предыдущим работам автора. Space Sex Slaves предлагает множество пикантных сцен и сюжетных поворотов, которые порадуют ценителей игр с откровенным содержанием. Игроки окажутся в центре захватывающей истории, где каждый их шаг будет иметь значение, и смогут наслаждаться глубокой атмосферой и напряжённым геймплеем.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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