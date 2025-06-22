Space Sex Slaves (18+) — это игра для взрослой аудитории, созданная специально для поклонников откровенного контента и любителей культовых вселенных. В центре сюжета — известная героиня, которая во время одного из своих космических путешествий обнаруживает подозрительную активность. Стремясь разгадать тайны и секреты, она попадает в ловушку и становится пленницей могущественного врага, которым управляют игроки.
Проект отличается высоким качеством реализации, известным поклонникам жанра по предыдущим работам автора. Space Sex Slaves предлагает множество пикантных сцен и сюжетных поворотов, которые порадуют ценителей игр с откровенным содержанием. Игроки окажутся в центре захватывающей истории, где каждый их шаг будет иметь значение, и смогут наслаждаться глубокой атмосферой и напряжённым геймплеем.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.