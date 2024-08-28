Описание

To Lala-RU — это игра в жанре визуальной новеллы для взрослых, представляющая собой netorare-пародию на популярный аниме-сериал To Love-RU. В этой игре выборы, которые вы делаете, могут привести к самым неожиданным и разнообразным последствиям, создавая атмосферу полной неопределенности и интриги.





Сюжет To Lala-RU предлагает игрокам погрузиться в мир, где границы между желаемым и нежелательным стираются, а каждый выбор может изменить ход истории. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, нестандартным ситуациям и необычным взаимодействиям между персонажами, где всё, что происходит, зависит только от ваших решений.