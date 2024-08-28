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To Lala-RU (18+)

To Lala-RU (18+) 0.2.7

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Версия:
0.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 095
Скриншоты
Описание

To Lala-RU — это игра в жанре визуальной новеллы для взрослых, представляющая собой netorare-пародию на популярный аниме-сериал To Love-RU. В этой игре выборы, которые вы делаете, могут привести к самым неожиданным и разнообразным последствиям, создавая атмосферу полной неопределенности и интриги.


Сюжет To Lala-RU предлагает игрокам погрузиться в мир, где границы между желаемым и нежелательным стираются, а каждый выбор может изменить ход истории. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета, нестандартным ситуациям и необычным взаимодействиям между персонажами, где всё, что происходит, зависит только от ваших решений.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать To Lala-RU (18+) v0.2.7 MOD APK

Скачать To Lala-RU (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии To Lala-RU (18+)
Version 3.5 Version 0.2.0 Version 0.2.5 Version TG 0.2.5 Version TG 0.2.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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