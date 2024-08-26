Версия:
0.3a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 521 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
705
Описание
Rich and Young ставит вас в центр сюжета, где вы когда-то наслаждались жизнью, полной роскоши и удовольствий: отличная машина, красивые девушки, нескончаемые вечеринки. Вы были молоды, богаты и казалось, что весь мир у ваших ног. Но однажды всё изменилось — вы потеряли всё: деньги, девушек, машину. Теперь перед вами стоит непростой вопрос: что делать дальше?
Вы окажетесь перед выбором — как восстановить свою жизнь и вернуть то, что было утрачено? Будете ли вы искать способы вернуть своё богатство и статус, или пойдёте по новому пути, переосмыслив свои приоритеты? Rich and Young — это история о том, как справиться с потерей и найти свой путь заново, независимо от того, каким он будет.
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