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Covenant of Morn (18+)

Covenant of Morn (18+) 0.5.1

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Версия:
0.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 251 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 105
Скриншоты
Описание

Covenant of Morn начинается с того, что вас воскрешает загадочная седовласая ведьма, предлагающая сделку, которая изменит вашу судьбу. Она предлагает вам свою кровь, чтобы поддерживать вашу жизнь, в обмен на помощь в выполнении важной и мрачной миссии — убить её собственную сестру. Соглашаясь на этот союз, вы погружаетесь в таинственный мир магии и интриг, где ничего не является таким, каким кажется на первый взгляд.


По мере того как вы продвигаетесь по сюжету, становится ясно, что ваша миссия куда сложнее, чем ожидалось. Ведьма не просто требует вашей помощи — она предлагает разделить с вами нечто большее, чем просто кровь. Вступая в этот договор, вы начинаете понимать, что стать её союзником означает не только помогать в выполнении опасной задачи, но и разделять с ней постель, что добавляет отношениям между вами новый, глубокий уровень. Covenant of Morn обещает быть игрой, полной тайн, опасностей и страстей, где каждый шаг ведёт к новым открытиям и сложным моральным выборам.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Covenant of Morn (18+) v0.5.1 MOD APK

Скачать Covenant of Morn (18+) 251 Мб Ссылка 2 251 Мб 0.5 Rus 251 Мб 0.5 Rus (Ссылка 2) 251 Мб 0.5 Rus [TG] 251 Мб
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Старые версии Covenant of Morn (18+)
Version 0.4 Version 0.5 Version TG 0.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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