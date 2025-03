Proof of Concept

Masquerade: A Spark in the Grayness (18+)

Proof of Concept

Proof of Concept

Masquerade: A Spark in the Grayness предлагает вам оказаться в центре визуальный роман 18+ , где судьбу героев определяют самые сокровенные желания и интриги. По воле случая вы становитесь участником извращенного тайного общества, где нет никаких запретов, а любопытство и страсть ведут к неожиданным встречам и сценариям. Каждое ваше решение влияет на ход повествования, позволяя исследовать непредсказуемые повороты судьбы и строить новые, иногда весьма откровенные, взаимоотношения с окружающими.