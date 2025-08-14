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Masquerade: A Spark in the Grayness (18+)

Masquerade: A Spark in the Grayness (18+) Proof of Concept

Погрузитесь в авантюру тайных желаний, где мораль и страсть сливаются воедино
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Версия:
Proof of Concept
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
406
Скриншоты
Описание

Masquerade: A Spark in the Grayness предлагает вам оказаться в центре визуальный роман 18+, где судьбу героев определяют самые сокровенные желания и интриги. По воле случая вы становитесь участником извращенного тайного общества, где нет никаких запретов, а любопытство и страсть ведут к неожиданным встречам и сценариям. Каждое ваше решение влияет на ход повествования, позволяя исследовать непредсказуемые повороты судьбы и строить новые, иногда весьма откровенные, взаимоотношения с окружающими.


С развитием сюжета появляются самые разные партнеры со своими фетишами, особенностями и историями, которые вы сможете открыть, если решитесь на новые приключения. Этот проект задуман как доказательство концепции, и если тайное общество придётся вам по душе, авторы будут рады продолжить историю, наполняя её еще более интригующими героями и событиями. Каждая встреча обещает расширить горизонты и пригласить в ещё более глубокие тайны запретных страстей.


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Скачать Masquerade: A Spark in the Grayness (18+) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб
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