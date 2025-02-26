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King of Las Vegas (Мод меню)

King of Las Vegas (Мод меню) 1.083

Увлекательное приключение в мире острых ощущений и соблазна Лас-Вегаса!
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Версия:
1.083
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 251 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

King of Las Vegas — это игра-симулятор, переносящая вас в яркую атмосферу всемирно известного города. Здесь вам предстоит окунуться в мир азартных игр, наслаждаясь красочными игровыми автоматами с бонусными раундами и специальными функциями, которые упрощают заработок игровой валюты. Заработанные средства можно тратить на подарки для колоритных женских персонажей: от барменов и проституток до школьных учительниц и студенток колледжа. Развивая отношения и повышая благосклонность, вы получите доступ к свиданиям и сюжетным квестам, где каждый выбор приближает вас к новым открытиям и более тесным связям.


С каждым достижением и победой в King of Las Vegas вы глубже погружаетесь в культовую атмосферу Лас-Вегас-Стрип. Каждая героиня обладает уникальным характером и неповторимыми жизненными обстоятельствами, а новые сюжетные линии раскрывают тайны их прошлого и мотивы поведения. Исследуя всю палитру возможностей – от лёгких встреч до более откровенных приключений – вы сможете почувствовать себя настоящим королём роскошных развлечений и незабываемых побед.


Информация о модах
  • Меню
  • Высокая слава
  • Высокая максимальная энергия
  • Энергия увеличена на 100
  • Множество наград, которые можно получить
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 Теги темы: Мод меню

Скачать King of Las Vegas (Мод меню) v1.083 MOD APK

Скачать King of Las Vegas (Мод меню) 251 Мб Ссылка 2 251 Мб

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