King of Las Vegas (Мод меню) 1.083
Увлекательное приключение в мире острых ощущений и соблазна Лас-Вегаса!
King of Las Vegas — это игра-симулятор, переносящая вас в яркую атмосферу всемирно известного города. Здесь вам предстоит окунуться в мир азартных игр, наслаждаясь красочными игровыми автоматами с бонусными раундами и специальными функциями, которые упрощают заработок игровой валюты. Заработанные средства можно тратить на подарки для колоритных женских персонажей: от барменов и проституток до школьных учительниц и студенток колледжа. Развивая отношения и повышая благосклонность, вы получите доступ к свиданиям и сюжетным квестам, где каждый выбор приближает вас к новым открытиям и более тесным связям.
С каждым достижением и победой в King of Las Vegas вы глубже погружаетесь в культовую атмосферу Лас-Вегас-Стрип. Каждая героиня обладает уникальным характером и неповторимыми жизненными обстоятельствами, а новые сюжетные линии раскрывают тайны их прошлого и мотивы поведения. Исследуя всю палитру возможностей – от лёгких встреч до более откровенных приключений – вы сможете почувствовать себя настоящим королём роскошных развлечений и незабываемых побед.
- Меню
- Высокая слава
- Высокая максимальная энергия
- Энергия увеличена на 100
- Множество наград, которые можно получить
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