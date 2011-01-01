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Girls and Blocks (18+)

Girls and Blocks (18+) 1.2.36

Блоки, очки и соблазн: тетрис, который раздевает тайны
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Версия:
1.2.36
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SeDe Games
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Girls and Blocks - Это пиксельная головоломка в духе классического тетриса, но с пикантной мотивацией. Каждые 5 минут ты ловко собираешь блоки в линии, выбиваешь комбо и набираешь очки, чтобы раскрыть девушку, стоящую рядом с полем. Чем лучше играешь — тем больше одежды исчезает. Всё честно, всё по правилам: без давления, без таймеров, только ты, блоки и интрига, которая не даёт оторваться.


В Girls and Blocks классический геймплей сочетается с уникальной системой прогресса и романтическим фоном. На фоне — Райский остров, где ангелы, демоны и загадочные желания переплетаются с каждым уровнем. У девушек своя история, свои желания и свои секреты. Игра не требует подключения к интернету, не давит донатом, идеально подходит для расслабленного вечера с намёком на откровенность. Пройди блок за блоком — и узнай, что скрывается под последним слоем.


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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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