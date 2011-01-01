Girls and Blocks - Это пиксельная головоломка в духе классического тетриса, но с пикантной мотивацией. Каждые 5 минут ты ловко собираешь блоки в линии, выбиваешь комбо и набираешь очки, чтобы раскрыть девушку, стоящую рядом с полем. Чем лучше играешь — тем больше одежды исчезает. Всё честно, всё по правилам: без давления, без таймеров, только ты, блоки и интрига, которая не даёт оторваться.
В Girls and Blocks классический геймплей сочетается с уникальной системой прогресса и романтическим фоном. На фоне — Райский остров, где ангелы, демоны и загадочные желания переплетаются с каждым уровнем. У девушек своя история, свои желания и свои секреты. Игра не требует подключения к интернету, не давит донатом, идеально подходит для расслабленного вечера с намёком на откровенность. Пройди блок за блоком — и узнай, что скрывается под последним слоем.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.