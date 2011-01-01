Описание

Girls and Blocks - Это пиксельная головоломка в духе классического тетриса, но с пикантной мотивацией. Каждые 5 минут ты ловко собираешь блоки в линии, выбиваешь комбо и набираешь очки, чтобы раскрыть девушку, стоящую рядом с полем. Чем лучше играешь — тем больше одежды исчезает. Всё честно, всё по правилам: без давления, без таймеров, только ты, блоки и интрига, которая не даёт оторваться.





В Girls and Blocks классический геймплей сочетается с уникальной системой прогресса и романтическим фоном. На фоне — Райский остров, где ангелы, демоны и загадочные желания переплетаются с каждым уровнем. У девушек своя история, свои желания и свои секреты. Игра не требует подключения к интернету, не давит донатом, идеально подходит для расслабленного вечера с намёком на откровенность. Пройди блок за блоком — и узнай, что скрывается под последним слоем.